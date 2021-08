Eutanasia: malato tetraplegico denuncia Asur Marche L'accusa è di mancata verifica delle condizioni volte ad accettare il diritto al suicidio assistito

Per la prima volta in Italia, un cittadino ha denunciato una pubblica amministrazione per aver violato il proprio diritto all’aiuto al suicidio.