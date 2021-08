Senigallia, dopo il grande caldo ecco i temporali Nel weekend potrebbe far capolino una nuova perturbazione che si potrebbe tradurre in piogge e temporali

229 Letture Cronaca

Se l’estate 2021 stia andando in archivio non ci è dato saperlo: sicuramente si sta prendendo una pausa. Dopo giorni di afa, siccità e temperature al di sopra delle medie stagionali, nella giornata del 23 agosto l’area d’instabilità, annunciata dai siti, ha fatto capolino anche sul centro Italia e nelle Marche.



Al peggioramento delle condizioni meteorologiche si è associato un sensibile calo delle temperature al centro-nord, specie nei valori massimi. A Senigallia intorno alle 17.30 un nubifragio si è abbattuto sulla città creando i disagi di sempre: calatoie che non erano in grado di assorbire la tanta pioggia e sottopassi allegati.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

Allerta gialla per rischio temporali quindi anche nelle Marche. L’ondata di maltempo dovrebbe lasciare spazio ad un meteo variabile, almeno fino a venerdì: nel weekend potrebbe far capolino una nuova perturbazione che si potrebbe tradurre in piogge e temporali.