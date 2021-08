“Vogliamo nuovo lungomare per Senigallia” La pagina Instagram "Senigallia Tourism" lancia una petizione su Change.org: "Non è decoroso che si rimanga fermi a 30 anni fa"

Vogliamo un nuovo lungomare per Senigallia: adesso basta! Se ci sarà la volontà politica sarà finalmente possibile. Firma e aiutaci a far girare questa petizione.

Dati (pre-covid) alla mano Senigallia è la prima località per presenze turistiche dell’intera Regione Marche (nel 2017 vi hanno alloggiato 183.589 turisti, e le presenze turistiche totali sono arrivate a quota 1.147.822), come è possibile che non abbia un lungomare degno di una città così importante?

Noi gestiamo una pagina Instagram da oltre 2300 follower per promuovere le bellezze del territorio, e abbiamo deciso nel nostro piccolo di fare qualcosa per questa situazione degradante: https://www.change.org/nuovolungomarepersenigalliafirmaanchetu. Questo è il link diretto alla petizione che è stata appena lanciata per chiedere il rinnovamento del lungomare della città, perché non è giusto e non è decoroso che la Regina del turismo regionale rimanga ferma a 30 anni fa.

Negli ultimi anni Rimini, Riccione passando per Cagliari, Salerno o chi più ne ha più ne metta stanno modernizzando e rinnovando le loro passeggiate sul mare. In (quasi) tutta Italia è una continua corsa all’ammodernamento dei servizi offerti al turista e Senigallia non può e non deve rimanere indietro: l’intervento di riqualificazione del lungomare non è più procrastinabile!

(Anche) da ciò dipende la salute del tessuto economico cittadino: l’economia del territorio si basa quasi ed esclusivamente sul turismo, se rimaniamo indietro rispetto alle altre località finiremo per soccombere.

È necessario ora più che mai che ci sia la volontà politica di rinnovare il nostro lungomare. Non vogliamo che questa petizione così importante cada nel vuoto e pertanto vi chiediamo di condividerla e di firmare, c’è bisogno di una piccola mobilitazione cittadina. Pretendiamo quantomeno che dalla Giunta comunale qualcuno ci risponda e ci rassicuri perché bisogna intervenire urgentemente. Il turismo, specialmente se è settore trainante dell’economia di un luogo, è cosa seria, molto seria. Ci vuole decoro e rinnovamento. Prima si comincia prima si finisce, adesso o mai più.

dai gestori della pagina Instagram “Senigallia Tourism“