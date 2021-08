“Ercole Mastai – il ritratto di un nobile senigalliese” alla Casa Museo Pio IX di Senigallia. L’esposizione, visitabile tutti i giorni feriali in concomitanza con la casa museo, resterà aperta sino a dicembre

89 Letture Cultura e Spettacoli

Una chiave di lettura particolarmente apprezzata per conoscere la Senigallia del Settecento è quella offerta dall’esposizione Ercole Mastai. Il ritratto di un nobile senigalliese del ‘700. In corso nel grande salone di rappresentanza al piano nobile di Palazzo Mastai – Casa Museo Pio IX.



L’evento – allestito in uno dei più antichi musei delle Marche – trae spunto dal recente restauro di un ritratto della famiglia Mastai – quello del conte Ercole (1727 – 1818) – per evidenziare il modo di atteggiarsi e di rappresentarsi dell’antica nobiltà di reggimento nello Stato pontificio. Il ritratto oggetto dell’esposizione, infatti, data-to 9 settembre 1741 e restaurato – sotto la direzione della Soprintendenza – dal Prof. Michele Papi di Urbino, rispecchia in pieno lo spirito di un secolo complesso come il XVIII e che si respira, anche, visitando Palazzo Mastai, la grande Casa Museo Pio IX.

L’esposizione, visitabile tutti i giorni feriali in concomitanza con la casa museo, resterà aperta sino a dicembre. Palazzo Ma-stai – Casa Museo Pio IX vi attende per le visite guidate, sempre ad ingresso gratuito, dal lunedì al sabato con orario estivo (giugno-luglio-agosto) 9-12/17-19. Il Museo aderisce all’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani. Info: www.diocesisenigallia.it – www.pionono.it – tel. 071.60649 – 071.7920709.