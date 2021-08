PD Senigallia attacca l’operato della giunta Olivetti: “I cittadini non possono aspettare” "Si prendano le responsabilità e rispondano su queste tematiche: aumento Tari, laboratorio analisi, pulizia della città e cimiteri "

Semmai ce ne fosse stato uno, il partito “Fratelli d’Italia” per nome e per conto dell’intero centro – destra è riuscito a fugare ogni dubbio sul fatto di appropriarsi di meriti che la Giunta Olivetti non ha, alterando demagogicamente la realtà e raccontandone una alternativa di comodo.



Il problema di FdI è che elencando i 28 milioni di euro non si è accorta non solo di mostrare i risultati dell’amministrazione di centro-sinistra ma di dimostrare di essere totalmente in continuità con le scelte fatte in passato, appiattendosi su di esse per mancanza di visione e capacità amministrativa.

Togliendo dal mirabolante elenco di FdI questi elementi, dunque (dai 6,6 milioni della fibra all’intervento alla scuola della Cesanella), vanno fatte alcune precisazioni. La prima è che con il piano socio-sanitario delle Marche, i 7,5 milioni per ristrutturare il complesso del nostro nosocomio cittadino senza risorse per il personale medico, sanitario e assistenziale rischia di abbassare la qualità dell’offerta sanitaria di Area Vasta e di far perdere risorse fondamentali per il ripensamento del modello sanitario dopo la drammatica esperienza del Covid.

Sarebbe stato necessario, invece, che il nuovo strumento non solo prevedesse all’auspicato potenziamento dei servizi territoriali, con l’individuazione strategica di case e ospedali della comunità, centrali operative, assistenza domiciliare e telemedicina, ma anche la razionalizzazione della rete ospedaliera con il mantenimento di quanto indicato dal decreto ministeriale n. 70 del 2015 (‘Balduzzi’) i cui punti fondamentali vengono ribaditi dallo stesso Pnrr e fungono da presupposto per attrarre quelle risorse che costituiscono un’occasione unica e imperdibile per ripensare la sanità regionale.

La seconda è che si cercano variopinte giustificazioni sulla decisione di avere aumentato la TARI alle famiglie, spingendosi addirittura ad attaccare l’operato dei tecnici comunali (ricordiamo le pesanti parole dell’Assessora di FDI Bizzarri). FdI dimentica poi che molte di quelle risorse vengono da operazioni fatte da un Governo nazionale di cui non fanno parte, con l’aiuto dell’Unione europea che FdI considera da sempre un ostacolo più che un’opportunità.

Il centro-destra la smetta di rincorrere i post su facebook che lo criticano a ragione e pensi a prendersi le responsabilità sulle mancate risposte in merito all’aumento Tari, sulla noncuranza del verde pubblico oltre che della pulizia in tutta la città, sui problemi che i cittadini stanno vivendo per il cimitero, il laboratorio analisi e una piazza Simoncelli lasciata come autorimessa.

Le questioni si stanno accumulando e i cittadini non possono aspettare il prossimo scaricabarile in merito del centro-destra. Al momento, purtroppo, assistiamo ad un silenzio assordante del Sindaco e alle goliardate dell’Assessore Canestrari che per sdrammatizzare la butta sul ridere mostrando sui social qualche lato B.