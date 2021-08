Giornata da pelle d’oca al Summer Jamboree di Senigallia Il programma di sabato 7 agosto

85 Letture Cultura e Spettacoli

Una giornata da pelle d’oca per gli appassionati di Rock and Roll, quella di sabato 7 agosto al Summer Jamboree, XXI Festival di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50 in corso a Senigallia (Marche – AN), ancora fino all’8 agosto.

Live serali straordinari con doppietta di concerti, incursioni Hawaiian style a sorpresa in città, la magnifica sfilata di auto d’epoca sono il coronamento di una programmazione ricca di occasioni per immergersi in quella che non a caso è stata ribattezzata la “hottest rockin’ holiday on Earth”.

I live della serata al main stage di piazza Garibaldi sono altamente energetici e coinvolgenti, oltre a essere emblematici del Festival. Sarà infatti riproposto il consueto doppio set, con doppietta di concerti live, modalità che in genere caratterizza la programmazione e che quest’anno, nel rispetto delle normative vigenti anticovid, ha subito un ridimensionamento.

Inoltre, la scelta degli artisti ospiti è rappresentativa e accosta un personaggio particolare come Johnny Trouble DE capace di raccogliere l’eredità del Rock and Roll portandola avanti in modo originale e autentico, e una star navigata e esperta delle scene internazionali come Pat Reyford UK che dagli anni Ottanta scrive pagine importanti per il genere. I due artisti saranno affiancati da backin’ band formidabili, i Don Diego Trio ITA e la band residente del Festival, i Good Fellas ITA. Il Record Hop tra un set e l’altro, sarà a cura di djs Buddy e Jay Cee.

Presenta Alice Balossi, food blogger, pin-up e appassionata di cultura Vintage, che potrebbe essere raggiunta anche da Dario Salvatori, ospite a sorpresa durante il Festival, che ha regalato al pubblico la sua amichevole partecipazione e aneddoti sulla storia del Rock and Roll.

L’energia potente con cui si chiuderà la serata di sabato 7 agosto è l’apice di una giornata intensa per gli appassionati. A cominciare dalle incursioni musicali Hawaiian style in giro per la città a cura de I Belli di Waikiki ITA, busker band ufficiale del Summer Jamboree. Questa formazione lanciata proprio dal Summer Jamboree nel 2001, è oggi richiesta a livello internazionale, specie dopo l’exploit della loro versione di “Aloha oe”, scelta dalla Sony Picture per il film d’animazione “Surf’s up” a livello mondiale. Per sapere dove e quando si esibiranno a sorpresa in giro per la città, dal tramonto all’alba, bisogna seguire i social del Summer Jamboree.

Nel pomeriggio, alle 16.30, partirà la Sfilata Auto Usa, American Classic Car Cruise, con le scintillanti auto pre 1969 che per tutta la durata del Festival sono state parcheggiate in piazza Garibaldi. Anche nelle giornate di sabato 7 e domenica 8, al park sarà presente l’ASI, Automotoclub Storico Italiano.

Alle 12, in spiaggia si accenderà il Beach-side Record Hop, al Mascalzone, con la staffetta di super djs: Mickey Melodies, Vangelis, Cannonball, Rocketeer. Ricordiamo che per le normative vigenti, non sarà possibile ballare.

Poi una doccia e via al Rockin’ Village, con tutte le iniziative pronte ad accogliere fan e curiosi già dalle 17: il Vintage Market tra giardini della Rocca e piazza del Duca, con Hairstyling e Barber Shop per tagli e acconciature in stile. Per Lei acconciature old school American style con Ketty’s Vintage_style (anche consulente d’immagine d’epoca e vintage), e per Lui il tradizionale Barber shop con il neonato gruppo di “barbieri della notte” tutto senigalliese e con una scuola rigorosamente old style (Barbieria di Lorenzo, Angela Tocco magico e Samuele e Simone Frulla dei parrucchieri del centro, Pascal International, Chiara della Barbieria Francesco e Chiara).

Il Record Hop ai Giardini della Rocca diffonde allegria e Rock and Roll dalle 17 fino alle 01.30 attraverso la selezione musicale degli esperti djs ospiti: Houserockin’ Chris, Big 10 Inch, Giusy Wild, Sauro, Lola Terry, Cannonball. Sempre ai Giardini quest’anno c’è anche il Movie Hop, rassegna di rockin’ clips on the big screen a partire dalle 20. Schermo dove sarà trasmesso anche il concerto del giorno precedente. Tra le proposte di questa edizione 2021 del Summer jamboree c’è l’evento speciale, la mostra fotografica Milton H. Greene “Women”, allestita a Palazzetto Baviera e aperta dalle 17 alle 23.

Al fine di migliorare la viabilità e decongestionare quanto più possibile il traffico nel centro città, sarà disponibile un servizio Bus Navetta gratuito dai parcheggi scambiatori di Senigallia, dalle 18 alle 02,00 su tre linee: Uscita Autostrada-Ipersimply/Giardini Catalani; Villa Torlonia/Stazione FS; Parcheggi Sud/Stazione FS, nelle giornate di sabato 31 luglio, domenica 1 agosto, giovedì 5 agosto, venerdì 6 agosto, sabato 7 agosto, domenica 8 agosto.

Infopoint in Piazza del Duca, di fronte all’ingresso di Palazzetto Baviera, fino all’8 agosto, dalle 17 alle 24.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XXI edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Estra Prometeo del gruppo Estra, Algida, Wild Turkey, BCC Fano. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Info per il pubblico: www.summerjamboree.com

Facebook www.facebook.com/SummerJamboree

Instagram www.instagram.com/summerjamboree_official

Hashtag ufficiale #summerjamboree