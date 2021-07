Al Summer Jamboree 2021 l’esclusivo Burlesque, Cabaret, Music and Dance Show Mercoledì 4 agosto decine di ballerini si esibiranno sul palco del Teatro la Fenice di Senigallia

Decine di artisti per un esclusivo Burlesque, Cabaret, Music and Dance Show al Summer Jamboree 2021.

Mercoledì 4 agosto, il palco del Teatro La Fenice di Senigallia (Marche – AN) ospiterà il sensuale “Circus Burlesque from the 20/30’s” della star Janet Fischietto; la travolgente Golden Age delle Chorus Girls con le Peekaboo; il Charleston di Valeria Bonfante; il tutto accompagnato dallo Swing live dei Good Fellas featuring Simone Sugar Daddy e dalle spettacolari evoluzioni di tanti ballerini campioni internazionali di specialità.

Prevista possibilità di doppio spettacolo, alle 21 e alle 23.

Dopo la pausa dell’anno scorso, torna uno dei must del Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50 che accenderà la città del Rock and Roll dal 30 luglio all’8 agosto.

Atteso dal pubblico fin dal suo esordio al Festival del 2006, il momento Burlesque al Summer Jamboree è cresciuto negli anni anche grazie al suo battesimo d’eccellenza, nel 2007 con la star Dita Von Teese.

Di anno in anno, il pubblico ha visto esibirsi artiste acclamate in tutto il mondo, capaci di curare con particolare attenzione il sapiente equilibrio tra sensualità vintage e ironia, intrattenimento e narrazione.

Quest’anno, si altereranno sul palco tante professioniste e tanti artisti del cabaret in stile vintage nato in epoca vittoriana.

A cominciare dalla star Janet Fischietto, regina del travestimento d’epoca in stile circense. Incarna la bellezza esotica della donna tatuata dei freak show d’epoca e ogni suo travestimento, le musiche e l’attitudine sono in perfetto stile “Circus Burlesque from the 20/30′s”. Il suo mondo performativo coniuga le sue passioni. Formata in danza classica, ha poi approfondito le arti circensi, il make-up d’epoca e lo studio dei materiali con cui realizza, disegnandoli di persona, i costumi di scena. Particolare attenzione viene data alla costruzione del personaggio, alla narrazione e alla maschera che di volta in volta incarna, con l’espressività di una diva del cinema muto.

Ad aggiungere gusto ci saranno poi le Peekaboo, metri e metri di gambe pronte a far rivivere la Golden Age delle Chorus Girls con passi di authentic jazz e kick. Questa troupe di ballerine si esibisce in coreografie brillantemente eseguite in linea e in perfetta sincronia, con sorprendenti abiti di scena, incarnando lo stile retrò delle eleganti showgirls anni ’30 e ’40. Lo spettacolo sarà arricchito dall’esibizione Charleston di Valeria Bonfante, ballerina dall’età di 5 anni, formata in danza classica e moderna, scopre col tempo la sua anima swing e amplia il suo orizzonte inserendo tra i sui stili tip tap, boogie woogie, lindy hop, rockabilly, jive e charleston; balli che rispecchiano il suo stile e la danza armonica della sua anima.

Il menù della serata prevede inoltre l’esibizione, tra un set e l’altro, di tanti ballerini internazionali, campioni di specialità e insegnanti di livello mondiale. Loro sono: Vince (ITA), Moe (JAP), Peter (USA), Katja (SWE), Markus (SWE), Remy (FRA)

Infine, a incorniciare questo appetitoso Summer Jamboree Burlesque Show 2021 ci saranno i Good Fellas e un ospite speciale per la serata: Simone “Sugar Daddy”, cantante dei Blind Rats. I Good Fellas, meglio conosciuti come i “bravi ragazzi dello Swing”, sono sulle scene internazionali da oltre 25 anni. Suonano classici di Frank Sinatra, Louis Prima, Fred Buscaglione. Sono la Summer Jamboree House band e hanno condiviso il palco del Festival con Ben E.King, Wanda Jackson, Lloyd Price, James Burton, per citarne solo alcuni. Hanno suonato praticamente con ogni altro artista di settore ancora in attività in decine di festival favolosi in tutto il mondo.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.

Sponsor ufficiali della XXI edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Estra Prometeo del gruppo Estra, Algida, BCC Fano, Wild Turkey. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

