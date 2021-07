“24 luglio 2021 – E’ stata una marcia della liberazione per i diritti costituzionali” "C'erano vaccinati e non vaccinati"

“Non iniziò con le camere a gas . Iniziò con i politici che dividevano le persone tra ‘noi’ e ‘loro’”. (Primo Levi).



Ieri in centinaia di città del mondo si sono svolte manifestazioni di protesta contro la dittatura sanitaria che i governi vogliono imporre, per i loro fini, mediante il Green Pass.

Anche nelle Marche abbiamo avuto più manifestazioni. A quella in Ancona erano presenti circa 3.000 persone; tutte ordinatamente in strada, unite dal comune sentire, senza etichette e sotto una sola bandiera: la libertà di poter scegliere come vivere nel rispetto di tutti.

Erano presenti persone vaccinate e persone non vaccinate ma tutte unite dalla determinazione di poter decidere cosa fare del proprio corpo liberamente e di non volere rinunciare ai nostri diritti stabiliti in primis dalla Costituzione Italiana e poi dalle direttive emesse della Comunità Europea sulla non obbligatorietà per i cittadini di tutti i paesi europei della vaccinazione obbligatoria e del Green Pass per il Covid19 e le “sue varianti”; direttive emesse per evitare che gli stati membri creino discriminazioni tra i cittadini Europei.

La manifestazione indetta tramite il canale Telegram BASTA DITTATURA, per la nostra provincia, ha dato appuntamento ad Ancona in Piazza Cavour alle 17:30.

Dopo pochi minuti dalla piazza è partito un pacifico corteo che ha attraversato Corso Giuseppe Garibaldi, riempendolo fino a Piazza della Repubblica. Dopo un’altra breve pausa il corteo ha girato per sfilare sotto la Prefettura e successivamente ha percorso Corso Giuseppe Mazzini per andare a manifestare sotto il Municipio di Ancona.

Liberi Cittadini delle Marche per le libertà costituzionali – Senigallia.