“Marco Lorenzetti, un senigalliese sulla cresta dell’onda” Le congratulazioni di Gennaro Campanile

Davvero un ottimo risultato quello dell’outsider Marco Lorenzetti, che è stato eletto Consigliere della X (Decima) Zona FIV (Federazione Italiana Vela), con una valanga di voti, dopo l’annullamento delle elezioni a gennaio, e che hanno finalmente designato il nuovo Direttivo X Zona Marche, capitanato dal nuovo Presidente Saimon Conti.

Infatti lo scorso 29 maggio, presso l’aula del CONI di Ancona, il nostro senigalliese doc ha ottenuto ben 20 voti su 27 circoli velici votanti, aggiudicandosi a pieno titolo la carica di Vice Presidente della X Zona per i prossimi 4 anni. Complimenti Marco!!

Crediamo che questo sia davvero il giusto merito per il suo innato impegno nel mondo della vela a Senigallia e non solo. Infatti Lorenz (come lo chiamano gli amici) è figlio di Bruno, appassionato velista che sin da piccolo l’ha trascinato con sé, fino a far diventare la barca a vela il suo primo gioco, poi, da atleta un ottimo sport e infine una vera e propria passione. Ora a 54 anni è fiero di appartenere a tutti e tre i circoli velici di questa città (AVS, Club Nautico e Lega Navale), che lo hanno sempre sostenuto, particolarmente in questa importante occasione. L’amore per il mare insieme al suo contagioso entusiasmo lo hanno portato ad impegnarsi sempre di più, tanto da ricoprire il ruolo di segretario della Classe Tridente 16, ormai da diversi anni. In questa veste è anche riuscito ad organizzare, con l’aiuto di atleti e volontari, dei corsi di vela (su imbarcazioni Tridente) dedicate esclusivamente a ragazzi “speciali” (come li chiama lui). Coinvolgendo varie associazioni legate al Sociale di territori dove si svolgevano i Campionati Italiani di questa Classe, con grande successo sono stati regalati momenti di gioia e di condivisione davvero impensabili per tanti ragazzi diversamente abili o psichicamente fragili. Con Marco Lorenzetti che ricopre questa importante carica è un vanto oltre che una responsabilità: quella di avere l’uomo giusto al posto giusto! Questa sarà sicuramente occasione di privilegio per la città di Senigallia, per tutti i circoli velici e gli amanti della vela che insieme a lui vorranno spiegare le vele verso nuovi orizzonti.

Buon vento allora e buon lavoro Lorenz!!

Gennaro Campanile