Al Perticari di Senigallia, grande successo per la Notte Nazionale del Liceo Classico online Tutti i video realizzati dai ragazzi per l'evento e la diretta streaming registrata, sono visibili sul canale YouTube dell'Istituto

129 Letture Associazioni

La pandemia non ha fermato la Notte Nazionale del Liceo Classico che, quest’anno, si è svolta online in contemporanea in circa 300 licei classici di tutta Italia.

Il Dirigente Scolastico Fulvia Principi ha promosso e seguito con entusiasmo la preparazione di questa maratona culturale nonostante le difficoltà e le ovvie limitazioni dovute all’emergenza epidemiologica.

Sono disponibili on-line, sul nostro canale YouTube, i video realizzati dai nostri ragazzi e la diretta streaming per chi si fosse perso l’evento che si è svolto recentemente al Liceo Perticari nella sua settima edizione.

Gli studenti del nostro Istituto, infatti, hanno dato vita a questo evento mediante l’esecuzione di brani musicali dal vivo, coreografie e canti, la lettura di testi poetici di autori classici, italiani e stranieri, l’interpretazione di poesie scritte di proprio pugno, la creazione di video inerenti la rielaborazione di miti, l’adattamento teatrale di una commedia greca, la riflessione su tematiche inerenti il rispetto dell’ambiente e della Natura come casa comune.

Nel corso del pomeriggio è giunto il carissimo saluto da parte del Direttore generale dell’ USR Marche dott. Marco Ugo Filisetti, il quale ha sottolineato “le capacità, la sensibilità e lo spirito di iniziativa di alunni e docenti” e ha riportato il saluto anche del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

Un ringraziamento sentito va a tutti i docenti e agli alunni che hanno partecipato, in modo particolare alle prof.sse Isabella Antonietti e Oretta Olivieri, alla prof.ssa Loredana Spadoni, l’animatore digitale del nostro Liceo, ai docenti Angelo Gentili e Giovanni Frulla che hanno preparato con dedizione e professionalità i musicisti e i cantanti del gruppo musicale che si è esibito dal vivo.

Anche in questo momento così surreale i classici ci suggeriscono una grande riflessione: ci siamo sentiti un pò tutti come Enea che, nonostante le tante occasioni di sconforto, sconfitta e difficoltà, ha sempre conservato il tesoro più importante: la capacità di sperare e resistere.