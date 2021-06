Operazione “Crudelia De Mon” nelle Marche. LNDC denuncia: “Zoomafie incombono” Certificati falsi e amputazioni illegali di orecchie e code. Lega Nazionale Difesa Cane: "Pene siano più dure, serve rieducare"

LNDC Animal Protection sporge denuncia e chiede sia fatta giustizia in merito ai reati commessi da 29 allevatori di pittbull, dogo argentino, cane corso e di altre razze simili, e da 11 medici veterinari, già denunciati a diverso titolo per i reati di maltrattamento, falso in atto pubblico, traffico illecito di animali da compagnia, abuso di esercizio della professione veterinaria e uso di atto falso.