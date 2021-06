Il Sì con Te Superstore di Senigallia Strada Sant’Angelo e i prodotti a marchio Vale Qualità, convenienza, tradizione e prodotti sani, controllati ed equilibrati. "Rispettare la natura è un momento che Vale"

Buongiorno a tutti,

in questo nostro 4° appuntamento che comincia a diventare una piacevole consuetudine, vorrei farvi conoscere un’altra parte importante del nostro Superstore “Sì con te” di Senigallia Strada Sant’Angelo aprendo una finestra sui prodotti a Marchio esclusivo del nostro assortimento: primo tra tutti il marchio “VALE“…

“Qualità, Sicurezza e Convenienza ogni giorno“… l’obiettivo di questa proposta commerciale è mettere a disposizione dei nostri clienti un prodotto di qualità elevata (a livello dei marchi più “blasonati”) ad un prezzo di vendita molto competitivo perché non gravato dalla quota di investimenti pubblicitari e promozionali delle marche nazionali ed internazionali.

Assaporare la qualità è un momento che VALE

Con circa 1.000 prodotti, il marchio VALE offre un’ampia scelta in tutti i settori merceologici! Dagli alimentari freschi, passando per i generi vari (dolci, salati, bevande) fino ad arrivare anche ad una valida selezione di articoli per l’igiene personale e la bellezza di pelle e capelli (Armonia & Benessere), per la pulizia della casa e a tanto altro ancora.

La filiera del prodotto VALE nasce da una selezione accurata dei produttori, da una verifica puntuale degli standard di produzione e dai numerosi e scrupolosi controlli per garantire elevata qualità e massima sicurezza di ogni proposta.

Per sottolineare ancora di più la convenienza del prodotto VALE abbiamo deciso inoltre di selezionare ogni quattro mesi, circa 100 articoli diversi a marchio, i cui prezzo per questo periodo viene abbattuto e bloccato.

Questi prodotti vengono evidenziati a banco con un cartellino SCONTATI E BLOCCATI!

Negli ultimi anni, alla linea principale di prodotti, se ne sono aggiunte di nuove per andare incontro quanto più possibile alle esigenze di consumo ed ai diversi stili di vita dei nostri clienti:

Star Bene VALE è la nuova linea di prodotti pensata per quei clienti particolarmente attenti al benessere e alla propria forma fisica.

Si tratta di una proposta completa di prodotti per un’alimentazione equilibrata senza rinunciare al gusto, con il corretto apporto di fibre, vitamine e zuccheri. Dai biscotti allo yogurt, alle gallette sono tanti i prodotti dall’equilibrato apporto nutrizionale, perfetti in ogni momento della giornata, all’insegna del benessere in tavola, star bene e mantenersi in forma.

Per dare più spazio a chi è sensibile ed attento al biologico ed al rispetto delle filiere produttive, nasce la linea Natura VALE Bio , dedicata ai prodotti ottenuti esclusivamente con materie prime da agricoltura biologica e con la filiera controllata;

Per i primi, gli agricoltori utilizzano sostanze organiche e naturali per concimare e trattare le coltivazioni.

Per i secondi, invece, si ricorre a tecniche di coltivazione che prevedono l’uso di sostanze amiche dell’ambiente, facendo rigorosi controlli sul campo, prima e dopo la raccolta dei prodotti.

La parola d’ordine che ispira questi prodotti è: rispettare la natura è un momento che VALE.

La linea VAL’OR, altra categoria esclusiva, parte da un’accurata selezione delle eccellenze alimentari delle regioni italiane, frutto dell’esperienza e della sapienza di antiche lavorazioni artigianali.

Troviamo infatti i fiori all’occhiello delle nostre tradizioni gastronomiche come l’aceto balsamico di Modena invecchiato tre anni, i dolcissimi pomodorini datterino, la mozzarella di bufala Dop, la cassata siciliana, il sorbetto al limone di Sicilia e la pasta fresca delle nostre regioni: sono solo alcune delle deliziose proposte di questa linea, caratterizzata da una confezione sobria ed elegante.

Con la linea Le Vie dell’Uva sono state selezionate le migliori cantine nazionali per offrire etichette di vini rappresentative della tradizione italiana. Verdicchio, Rosso Conero, Rosso Piceno, Pecorino, Passerina, Lacrima, Lambrusco, Bardolino, Falanghina, ecc… Un viaggio ideale attraverso le nostre regioni, a caccia di profumi e sapori tipici. Bianchi, rossi e rosati di qualità, testati dai nostri esperti e accuratamente scelti In una linea completa dedicata a tutti i clienti che vogliono condividere un brindisi, rito semplice ed irrinunciabile nella quotidianità della famiglia, tra amici, o nelle occasioni più importanti.

In conclusione…

Che sia un prodotto VALE, Armonia e Benessere, Star Bene VALE, Natura VALE Bio, VAL’OR oppure Le Vie dell’Uva potete essere certi che in tavola avrete il meglio che il Sì con Te vi possa offrire: qualità, convenienza, tradizione e prodotti sani, controllati ed equilibrati.

Se non lo avete ancora fatto, non vi resta che provarli.

Saluti

