Dopo un lungo periodo di stop, anche l’ACLI di San Silvestro ha ripreso le sue attività Realizzata di soci una nuova biblioteca e ripresa anche l'attività sportiva della boccetta

Da un mese circa, il nostro Circolo ha ripreso la sua attività (ovviamente sempre nel rispetto delle norme imposte dalla pandemia), ma rivedere gli amici con cui scambiare due parole, fare una partita a carte o una semplice partita a bocce, ci fa ritornare a sperare che piano piano riusciremo a mettere da parte tutte le ansie e le preoccupazioni che questo maledetto virus ci ha imposto.

La chiusura forzata della struttura ci ha impedito di convocare l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio dell’anno 2020, indicativamente la data dovrebbe essere il 12 giugno, ma saremo più precisi nel comunicarlo ai soci (al momento della scrittura dell’articolo non è ancora stata decisa con precisione la data).

Tra le attività che ci hanno “impegnato”in questi ultimi mesi troviamo la realizzazione di una biblioteca; abbiamo ritrovato circa 12 scatoloni in un container-magazzino che ci erano stati donati da associazioni vicine, pieni di libri di vari tipi e genere: dai grandi classici, per poi passare ai libri di avventura per ragazzi, fino ad arrivare a libri storici dal costo di 3 lire… dopo un’attenta selezione svolta da alcune persone , di quei 12 scatoloni pieni, sono rimasti circa 800 libri che a breve verranno messi in una vetrina/libreria in modo da poter essere consultati da tutti i nostri soci.

Oltre alle attività di tipo culturale, è stata ripresa anche l’attività sportiva della boccetta (o boccia alla lunga), inutile dire che era stata bloccata dal COVID, come tutte le altre attività. Il campionato regionale è saltato, dato che si sarebbe svolto i mesi scorsi, ma si è ripreso nel mese di maggio con la Coppa Campioni Marche il 05 maggio; la squadra ha ottenuto il 5 posto nella categoria di appartenenza (la C mi dicono dalla regia).

Nonostante l’anno di inattività, la partecipazione di domenica 23 maggio al Memorial Davide Formica ci ha dato conferma che i nostri giocatori si sono “risvegliati” regalandoci il 1 posto in classifica. Ma adesso arriva il torneo più atteso, il Campionato Italiano a squadre, che si è svolto il 30 maggio a Fossombrone, seppure in modalità ridotta a causa del Covid… speravamo in un piazzamento migliore, ma ci siamo accontentati della metà classifica.

Piano piano riprendiamo la normalità e anche se non siamo riusciti a salire sul podio, la squadra ha comunque trascorso una bella giornata di divertimento e in compagnia.