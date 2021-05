Offerte formative per le Marche: 10 percorsi di Istruzione Formazione Tecnica Superiore Aguzzi: "Vogliamo ampliare e migliorare le opportunità di occupazione e offrire opportunità di riqualificazione agli occupati"

Per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro la Regione Marche amplia l’offerta formativa: la Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Lavoro, Stefano Aguzzi, ha approvato gli indirizzi operativi per la redazione di un Avviso Pubblico per la realizzazione di 10 percorsi formativi di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS).