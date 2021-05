Vaccinazioni 40-49 anni nelle Marche: subito 52.000 prenotazioni I dati del primo giorno di prenotazioni

Oltre 50.000 persone si sono prenotate già nel primo giorno alle vaccinazioni per la fascia d’età tra i 40 e i 49 anni.



Alle ore 19 di mercoledì, a seguito dell’apertura delle prenotazioni (prevista per le 12, ma in realtà iniziata già qualche ora prima) per i vaccini per la fascia d’età 40-49 anni, sono state circa 52.000 le persone che hanno aderito alla campagna vaccinale.

Nei prossimi giorni – con i primi prenotati già a fine maggio – partiranno le vaccinazioni nei punti vaccinali individuati sul territorio.