Servizio civile, Regione Marche: al via il bando per la ricerca dei primi 138 giovani NEET Latini: "Importante occasione di formazione e crescita personale e professionale dei nostri ragazzi"

L’avviso è rivolti ai giovani NEET (Not in Employed, Education and Training), tra i 18 e i 28 anni, non impegnati in attività di lavoro e di studio che possono presentare domanda per uno dei 26 progetti di Servizio Civile Regionale – Garanzia Giovani (Misura 6).