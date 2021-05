Il Rotary club di Senigallia sostiene i giovani e le scuole Consegnato lo "storico" Premio cittadino "In Studiis Laus" a due studenti dell'IIS Corinaldesi - Padovano

Si è svolta venerdì 14 maggio, in collegamento con le classi dell’IIS Corinaldesi – Padovano di Senigallia presso l’Aula Magna della sede centrale di via Rosmini, la cerimonia di consegna di 18 Tablet donati dal Rotary International nell’ambito del Progetto Rotary – USAID e l’assegnazione del Premio istituito dal Rotary Club Senigallia “In Studiis Laus”, giunto alla 31 edizione e ideato dal preside Prof. Quaresima, che ha per obiettivo primario quello di investire sul riconoscimento delle eccellenze delle scuole secondarie di secondo grado.

La felice collaborazione tra il Rotary International ed il Governo degli Stati Uniti d’America, per il tramite di USAID, ha consentito la realizzazione di un Progetto internazionale per il quale i 13 Distretti italiani del Rotary hanno avuto accesso, ciascuno, ad almeno tre sovvenzioni da 100.000 dollari, per sostenere progetti nel campo della salute, dell’istruzione e dello sviluppo comunitario. In concerto con il Ministero dell’Istruzione e nello specifico le Direzioni Generali degli Uffici scolastici regionali, e dunque anche con l’USR per le Marche, è stato possibile individuare gli istituti professionali destinatari.

Una grande visione ed un eccellente lavoro di diplomazia internazionale – coordinato dal Governatore del Distretto 2090 (Abruzzo, Marche, Molise e Umbria), dott.ssa Rossella Piccirilli – hanno portato alla donazione di 155 tablet in Abruzzo, 32 in Molise, 192 nelle Marche (di cui 2 Istituti professionali di Senigallia) e 121 in Umbria, che permetteranno sicuramente agli studenti di svolgere la loro attività didattica.

A seguire, dopo l’Istituto A. Panzini di Senigallia che ha ospitato analoga cerimonia il 28 aprile 2021, è stato l’IIS Bettino Padovano a beneficiare di questo importante contributo. La Dirigente scolastica prof.ssa Anna Maria Nicolosi ha accolto in presenza ringraziandola sentitamente, la delegazione del Rotary cittadino composta dalla prof.ssa Rossana Berardi Presidente del Rotary Club di Senigallia, dal Prefetto Anna Rita Gabbianelli unitamente alla Presidente del Rotaract club dott.ssa Domitilla Giuliani, della Delegata Interact per Ryla dott.ssa Beatrice Avitabile e della Past President Interact e rotaractiana Matilde Massi.

Il Vice Sindaco ed Assessore all’istruzione e cultura Riccardo Pizzi ha portato i saluti della Città, in segno della grande vicinanza al Rotary e alla scuola senigalliese, rimarcando l’importanza dell’incontro “dal vivo”, come piccolo segnale di ritorno alla normalità, ringraziando il club service per la costante attenzione al territorio e congratulandosi con i docenti, gli studenti e le famiglie, per l’impegno speso in un momento così provante, tappa di un percorso inarrestabile di valorizzazione dei talenti, verso la costruzione di cittadini e leader del futuro. Presente il prof. Simone Ceccacci, che ha curato l’organizzazione della cerimonia.

Il Governatore del Distretto 2090 dott.ssa Rossella Piccirilli, in collegamento telematico, dopo aver illustrato il progetto USAID si è congratulata con la Presidente Berardi e con il Club di Senigallia per la capacità di progettare e coinvolgere il Territorio e con la dirigenza scolastica e comunità educativa del Corinaldesi Padovano per l’organizzazione dell’iniziativa. Il Segretario Distrettuale Nuove Generazioni Prof.ssa Gianna Prapotnich ha presentato ai ragazzi presenti e collegati i programmi Loro dedicati (Interact, Rotaract Rye RYla…) invitandoli a partecipare alle future iniziative per coglierne ogni opportunità.

In una seconda parte dell’Evento – riservata alla consegna dello “storico” Premio cittadino “In Studiis Laus”, destinato ad uno studente meritevole e particolarmente attento al servizio per il prossimo per Istituto secondario di secondo grado di Senigallia – la dirigenza rotaractiana ed interactiana ha illustrato approfonditamente le attività di service per la Città e con il distretto.

Introdotti dai loro docenti in un momento molto emozionante, lo studente Curzi Noah classe IV “Chimica Materiali e Biotecnologie” e la studentessa Martino Francesca classe IV “Costruzione Ambiente e Territorio”, uno per Istituto, hanno ricevuto ciascuno, oltre a un Diploma attestante il merito, l’importante premio rotariano consistente in 500 euro da spendere per dotazioni tecnologiche, unitamente all’invito di prendere parte alle future attività interactiane, anche assieme a tutti gli studenti che ne fossero interessati.

La Presidente Rossana Berardi, a questo proposito, ha annunciato un prossimo appuntamento per il 3 giugno dedicato a INTERACT (programma per i teenager 12-18enni), all’ingresso e saluto ai nuovi giovani soci e ai progetti futuri.

“E’ ferma volontà del Rotary Club di Senigallia nonché mission del Rotary” – sottolinea la Presidente Rossana Berardi – “sostenere le scuole in questo difficile periodo pandemico e valorizzare le eccellenze che in esse si formano, grazie alla professionalità dei docenti, dei dirigenti e naturalmente delle loro famiglie. I giovani saranno i leader e i professionisti del futuro e, oggi più che mai, dobbiamo fornir loro gli strumenti per costruirlo. Oggi è stato un piacere e un privilegio poter contribuire a questo”.