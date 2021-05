Grazie al C.A.M saranno stanziati 970.000 euro per i lavoratori dello spettacolo marchigiano Obbiettivo raggiunto per il Coordinamento Artisti della scena Marchigiana, dopo mesi di coordinamento con la Regione Marche

C.A.M. (Coordinamento Artisti della scena Marchigiana ) è orgoglioso di comunicare il raggiungimento di un importante risultato ottenuto dopo mesi di concertazione con la Regione Marche, in particolare con gli Assessorati alla Cultura e al Lavoro, in collaborazione con le sigle sindacali: lo stanziamento di 970.000 euro da parte della Giunta Regionale, a integrazione dei sostegni nazionali, per tutte le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo delle Marche.