L’allarme di Coldiretti Marche: “Ora Bruxelles vuole annacquare il vino” "Eliminazione totale o parziale dell'alcol o aggiunta di zuccheri anche nei vini DOC, l'ultima trovata dell'Unione Europea"

“Annacquare il vino o aggiungervi zuccheri in Italia è illegale, il Governo nazionale si batta in Europa per fermare questa proposta pericolosa per un settore già in difficoltà a causa della pandemia”.