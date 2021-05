CNGEI Senigallia: volontari di protezione civile da 36 anni La squadra composta da 35 volontari risulta iscritta presso il Dipartimento di Protezione Civile, la Prefettura di Ancona, il Comune di Senigallia e l’Albo del Volontariato Regione Marche

Fin dal 1985, primo anno di fondazione, si è costituita nella Sezione una squadra di Volontariato di Protezione Civile la quale, di anno in anno, si è resa sempre più efficiente, dotandosi dei mezzi necessari per operare con competenza e rapidità sia nelle esercitazioni che nelle emergenze reali.



Il Comitato di Sezione, ritenendo l’adesione al volontariato di protezione civile una attività di alto livello umanitario le cui finalità si innestano radicalmente nell’essere scout, ha sempre fornito alla squadra il materiale necessario per lo svolgimento delle varie attività (mezzi di trasporto, generatori di corrente, tende da campo, tenda comunità, box cucina da campo attrezzato, serbatoio per acqua in vetroresina, ecc.).

UN PO’ DI STORIA…del nostro Corpo.

CNGEI- Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani

Nato nel 1912 è stato eretto ad Ente Morale nel 1916 ed è membro fondatore delle due organizzazioni mondiali (maschile e femminile) dello scoutismo.

Fa propri i principi fondamentali dello Scoutismo Mondiale: fratellanza, pace, servizio per il prossimo, coeducazione, senza distinzione di razza, pensiero politico, nazionalità e religione.

La peculiarità del C.N.G.E.I è quella di accettare nella propria organizzazione persone con qualsiasi credo religioso e politico, indirizzando così al rispetto e all’osservazione della propria ed altrui religione ed ideologia, in un perfetto equilibrio di spirito e laicità.

L’impegno completamente gratuito a fianco della popolazione colpita dalle calamità è peculiare manifestazione dello Scoutismo e continueremo a farlo.

Da oltre un anno le nostre ragazza e ragazzi sono impegnati nella logistica e nell’assistenza nelle attività di contrasto alla pandemia da Covid 19; ma ancora prima hanno partecipato ai servizi per il terremoto dell’Aquila, per quello del centro Italia del 2016 e dell’alluvione di Senigallia del 2014. Se volete sostenere le nostre attività, potete donare il vostro 5 x 1000 alla Sezione secondo le modalità descritte nell’allegato.

