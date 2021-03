Marche, Covid-19: la curva rallenta, anzi no. Passaggio in arancione a rischio? Il 30 marzo Acquaroli aveva parlato di andamento incoraggiante ma a distanza di 24 ore la situazione sembra peggiorata

La curva pandemica nelle Marche rallenta, anzi no. Nella giornata del 30 marzo Acquaroli, durante il consiglio Regionale aveva parlato di andamento incoraggiante ma a distanza di 24 ore la situazione sembra peggiorata.



Riferiva meno di 24 ore fa infatti: “La scorsa settimana, rispetto ai 4.800 casi della settimana precedente, abbiamo avuto nelle Marche una riduzione di oltre mille casi. E’ un segnale importante e incoraggiante. Potremmo anche avere raggiunto la soglia di 250 casi positivi su 100mila abitanti in una settimana attendiamo nelle prossime ore comunicazioni dal Ministero sull’indice Rt e sull’incidenza dei casi positivi, che potrebbero confermare che la curva epidemiologica sta calando in maniera sensibile“.

Un quadro roseo, forse troppo che nella mattinata è stato smentito dallo stesso Acquaroli: “Dopo alcuni giorni della settimana in cui la curva pandemica sembrava rallentare, il dato di oggi con oltre 800 positivi ci riporta addirittura indietro di due settimane, nel mezzo del picco della pandemia. Speriamo che sia un dato sporadico perché altrimenti si rischia di compromettere il passaggio della nostra Regione nella fascia meno restrittiva. Mi appello a tutti a continuare ad avere la massima attenzione, imposta dalla pressione sanitaria nei nostri ospedali ma anche dalla necessità di uscire quanto prima da queste restrizioni così pesanti. La Regione non ha alcuno strumento di intervento davanti a dati che ci condannano nella cabina di regia. È dura e difficile per tutti ma cerchiamo di essere scrupolosamente attenti nella nostra quotidianità“.