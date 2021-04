Regione Marche, Aguzzi: “1,5 milioni di euro per corsi formazione biennali rivolti a giovani” L'assessore regionale ha proposto in giunta una delibera per l'avvio di percorsi formativi attraverso insegnamenti pratici

93 Letture Politica

Su proposta dell’assessore regionale al Lavoro-Formazione Stefano Aguzzi sono stati deliberati in giunta i percorsi di Istruzione e formazione professionale, utili per contrastare la dispersione scolastica per i giovani che non intendono proseguire nel percorso abituale dell’istruzione.