Marche, 1,2 miliardi di export in meno tra gennaio e ottobre Nei primi tre trimestri del 2020 imprese regionali hanno esportato merci per 7,9 miliardi di euro. Dati Centro Studi Cna Marche

Un calo di 1,2 miliardi di euro per l’export delle Marche nei primi nove mesi dell’anno. Un dato allarmante che impone, per la Cna, di raddoppiare gli sforzi nel 2021, per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese marchigiane.