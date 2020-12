Fondazione A.R.C.A. amplia i propri servizi per la cittadinanza come gli IdeaStore londinesi "I servizi disponibili riguardano il supporto all’attivazione del proprio codice SPID"

Dal dicembre 2020 la Fondazione A.R.C.A. ha attivato nuovi servizi per la cittadinanza, importanti per l’accesso alla società che si deve allineare al mondo digitale, promosso dallo stesso Governo.

I servizi disponibili riguardano il supporto all’attivazione del proprio codice SPID, necessario per usufruire dei servizi resi disponibili dall’amministrazione pubblica (es. INPS, MIUR, Regione Marche per il bonus della Piattaforma 2020, ecc.) e non solo; creazione di un proprio indirizzo email PEC, il cui invio ha validità di raccomandata; creazione della propria Firma Digitale.

Tramite attivazione dello SPID ad es. sarà possibile usufruire del servizio di cashback messo a disposizione dal Governo per tutti i cittadini italiani, già dall’ 8 dicembre su qualsiasi spesa effettuata tramite carta di credito, collegata all’app Io, a cui seguirà un bonus del 10% di rimborso sulla spesa massimale di € 1500 fino al 31 dicembre. Tale misura sarà poi maggiormente presente, con scadenza semestrale e un massimale di € 3000 e quindi un bonus di € 300 ogni 6 mesi sino al 31.12.2021.

Lo staff della Biblioteca Speciale si rende disponibile per qualsiasi informazione, collegandosi su google meet previa appuntamento, dalle ore 16 alle ore 19 per i servizi sopra elencati che si vanno ad aggiungere a quelli, sempre attivi ed maggiormente attenti per un supporto informativo e formativo verso chi ne ha più necessità e la povertà educativa che non riguarda solo coloro che hanno una fragilità economica e sociale.

La Biblioteca Speciale inoltre, seguendo le direttive del MiBACT riguardanti le norme di igienizzazione e sanificazione degli ambienti, ha investito cospicuamente nell’acquisto di una macchina apposita per la sanificazione, guanti e mascherine utilizzate in campo medico per garantire a tutti gli utenti che potranno accedere su prenotazione dal prossimo gennaio, come varato dall’ultimo DPCM del Governo, la piena sicurezza nell’accesso e nella fruizione degli ambienti della Biblioteca.

Per prendere appuntamento è necessario scrivere alla mail bibliotecaspeciale@fondazionearca.org, inviare un messaggio su messenger alla pagina facebook Fondazione ARCA – Autismo Relazioni Cultura e Arte o chiamare allo 0717931107 negli orari di apertura:

Lunedì e Mercoledì: 9:30-12:30, 15:30-19.00

Venerdì: 15:30-19.00