Coldiretti Marche: con chiusura di ristoranti e bar a rischio interi settori produttivi regionali "Un danno per per tutte le aziende agricole"

134 Letture Economia

La chiusura della ristorazione a livello regionale è un danno per per tutte le aziende agricole fornitrici di ristoranti e bar: non solo quelle del settore vitivinicolo ma anche i produttori di carni, formaggi, olio e verdure.