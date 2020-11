“Le cesure della contemporaneità”, iniziativa formativa rivolta a docenti e cittadinanza Primo appuntamento da remoto venerdì 6 novembre alle ore 17.15

Parte da venerdì 6 novembre 2020, alle ore 17.15 da remoto, il Corso di formazione “Le cesure della contemporaneità”, promosso dall’Associazione di Storia Contemporanea e riconosciuto come iniziativa valida per la formazione docenti dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche.



L’iniziativa, a distanza, non si rivolge ai soli docenti di ogni ordine e grado, ma all’intera cittadinanza, soprattutto a chi ha interesse per la storia e per le discipline umanistiche e sociali che dialogano con essa. Per aderire sarà sufficiente inviare una mail alla posta dell’Associazione (ascontemporanea@gmail.com): in questo modo si riceverà il link per partecipare da subito tramite apposita piattaforma.

I docenti interessati alla certificazione si potranno iscrivere sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. (codice corso: 47937) fino al 20 novembre (compreso). Il Corso è assolutamente gratuito, si articola in dieci appuntamenti dalla durata di due ore ciascuno. L’obiettivo è quello di offrire chiavi di lettura interdisciplinare, con particolare riferimento alle principali tematiche della storia contemporanea, dalla politica alla cultura, dalla storia delle donne ai fenomeni sociali e collettivi, con particolare attenzione ai processi di modernizzazione; ma si parlerà, a livello nazionale ma con incursioni sulla dimensione internazionale e territoriale, anche di storia dell’arte, storia dello sport e di storia della gastronomia.

Insomma, un’occasione per aggiornare le proprie conoscenze e formarsi – visto che la formazione è permanente – affidata a storici e specialisti del settore. In allegato il programma della manifestazione. Con quest’ultima proposta, l’Associazione, che continua a rivolgersi a una platea sempre più internazionale, si avvicina al 13 gennaio 2021 allorquando cadrà il primo decennale dalla sua nascita: è prevista per l’occasione una serie di iniziative aperte alla cittadinanza.

da Associazione di Storia Contemporanea