Presentazione da Marche loves Wiki di oltre 50 voci pubblicate su Wikipedia Il progetto avviato nel 2019 dal Panzini di Senigallia presenta venerdì 23 ottobre l'incontro conclusivo in modalità online

Sono oltre 50 le voci enciclopediche pubblicate su Wikipedia, che trattano temi come l’eno-gastronomia, la storia locale e la musica giovanile, che verranno presentate online, venerdì 23 ottobre dalle 10 alle 11:30, da studenti, docenti e bibliotecari marchigiani riuniti nel Polo di Biblioteche Scolastiche Marche Loves Wiki.

Il progetto di scrittura collaborativa wiki e di condivisione di risorse digitali come ebook, audiolibri, periodici digitali, piattaforme di prestito digitale è stato avviato a ottobre del 2019 dall’Istituto di Istruzione Superiore Panzini di Senigallia, grazie a un finanziamento del CEPELL, in collaborazione con il Liceo Classico Perticari di Senigallia, il Liceo Classico Rinaldini e la Biblioteca Benincasa di Ancona, il Liceo Scientifico Torelli, la Biblioteca Federiciana e la Mediateca Montanari di Fano, il Liceo Classico Annibal Caro e la Biblioteca Civica Spezioli di Fermo, l’Istituto Comprensivo Carlo Urbani e la Biblioteca La Fornace di Moie di Maiolati di Spontini.

Le attività della rete, gestite da un comitato tecnico-scientifico coordinato dal bibliotecario Tommaso Paiano, e dalle insegnanti dell’Istituto Panzini, oltre alla produzione di contenuti digitali hanno previsto l’acquisto di ebook reader e l’erogazione di corsi di formazione sulla lettura e sull’uso consapevole delle fonti informative.

È così che è stato possibile mettere le basi di un vero e proprio servizio di rete bibliotecaria regionale, plurilingue e inclusiva, caratterizzato dalla creazione di beni comuni digitali sotto forma di cataloghi fotografici e di prototipi di digitalizzazione come ad esempio il Gabinetto Scientifico del Liceo Annibal Caro raggiungibile all’indirizzo https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gabinetto_scientifico_Annibal_Caro oppure la scrittura di voci enciclopediche sui prodotti tipici come la Cicerchia di Serra dei Conti o la Fava di Fratterosa, sul patrimonio culturale regionale come la Civica Raccolta d’Arte di Castelplanio o la Piazza del Plebiscito di Ancona, su personaggi illustri come lo storico fanese Franco Battistelli o i cuochi stellati senigalliesi, Mauro Uliassi e Moreno Cedroni.

Tutti i contenuti prodotti sono consultabili a partire dalla pagina di progetto dedicata su Wikipedia

https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/Marche_Loves_Wiki

Venerdì 23 ottobre alle ore 10 è previsto l’incontro conclusivo in modalità online al quale parteciperanno tutte le scuole e le biblioteche comunali. Durante la mattinata interverranno i protagonisti del progetto ovvero alcuni studenti e i referenti del progetto; infine si procederà alla redistribuzione di 5 ebook-reader per ogni ente partners.

L’evento sarà trasmesso in diretta social sulla pagina Facebook dell’Istituto Panzini.