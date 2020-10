Mastrovincenzo commenta la disfatta PD: “Il PD delle Marche deve essere commissariato” " È indispensabile una nuova fase, senza infingimenti e riposizionamenti tattici"

Il Consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo commenta le recenti debacle del Partito Democratico alle comunali ed in Regione e lo fa senza mezzi termini chiedendo una “profonda riflessione, aperta a tutto coloro che vogliono dare un contributo per un nuovo centrosinistra”. Parole che non lasciano freintendimenti e certificano un PD arrivato a questa tornata elettorale con numerosi attriti interni poi sfociati nelle cocenti sconfitte di cui sopra.



“Il Partito Democratico delle Marche deve essere commissariato. Dopo le pesanti e dolorose sconfitte nelle elezioni regionali e amministrative va avviato, da subito, un percorso di totale rigenerazione che parta dalle dimissioni dei responsabili regionali e provinciali e dall’azzeramento degli organismi dirigenti attraverso il commissariamento. Questo consentirà l’avvio di una profonda riflessione, aperta a tutto coloro che vogliono dare un contributo per un nuovo centrosinistra che abbia come priorità il lavoro, il welfare l’ambiente, la scuola, la cultura. – e conclude – È indispensabile una nuova fase, senza infingimenti e riposizionamenti tattici. Abbiamo bisogno dell’entusiasmo dei giovani, di volti nuovi, di competenze, di proposte innovative. Questo ci chiedono i nostri elettori e i cittadini che non ci hanno più dato fiducia. Non possiamo attendere, il tempo è già scaduto“.