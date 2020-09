A Senigallia l’assemblea del Distretto Rotaract Si è svolta all'Hotel City lo scorso 26 settembre

Si è tenuta sabato 26 settembre a Senigallia, presso il City Hotel, la seconda Assemblea Distrettuale del Distretto Rotaract 2090 (Abruzzo, Marche, Molise e Umbria). In questa stessa data si è inoltre svolta sempre a Senigallia, presso il Teatro “La Fenice”, anche l’Assemblea distrettuale del Distretto Rotary 2090, con la presenza del Governatore Rossella Piccirilli, e l’Assemblea distrettuale del Distretto Interact, con la presenza della RD Diletta Spinosa.

L’Assemblea, introdotta dalla Rappresentante Distrettuale Arianna Bianchi, dal Vicesindaco di Senigallia Maurizio Memè, dalla Presidente del Rotary Club Senigallia Rossana Berardi e dalla Presidente del Rotaract Club Senigallia Domitilla Giuliani, ha visto gli interventi di Maria Rosaria Cocca, in merito al service 2090 per AIRC, del Presidente dell’Associazione “Virgilio” Piero Chiorri, di Domenico D’Auria, il Responsabile NGSE per il Distretto Rotaract 2090, e la presentazione del RYLA 2020, il Rotary Youth Leadership Awards, ovvero il programma rotariano di formazione alla leadership rivolto principalmente agli studenti e ai giovani dai 18 ai 26 anni.

Poiché la sala messa a disposizione dall’hotel non permetteva, per questioni legate al Covid, la partecipazione in presenza di tutti i soci dei Club del Distretto, alcuni, arrivati a Senigallia già dal primo pomeriggio, ne hanno approfittato per una visita guidata alla Pinacoteca Diocesana di Senigallia, svolta dal nostro Socio Amico e PHF Marco Pettinari, in cui è conservata la pala della Madonna con Bambino e Santi di Pietro di Cristoforo Vannucci, noto come il Perugino.

Terminata l’Assemblea, dalle ore 17.00, si è tenuto il Meet&Spritz, un interessante incontro al primo piano del City Hotel con Alessandro Cascavilla, laureato in Economia presso l’UNIVPM e fondatore della pagina Instagram “Economia Del Suicidio”, la più grande community di studenti di economia d’Italia.

La Conviviale, aperta dalla RD Arianna Bianchi e dal Rappresentante Distrettuale Incoming Alessandro Ferretti per l’anno 2021/2022, ha rappresentato un momento molto importante per il Club senigalliese poiché ha visto l’ingresso di due nuovi soci nel nostro Rotaract, Vanessa Cerigioni e Boris Falcinelli.

La Presidente Domitilla Giuliani e tutto il Direttivo del Club ci tengono a ringraziare gli esercizi commerciali di Senigallia per aver generosamente donato dei premi per la riffa di fine serata.

Il ricavato sarà utilizzato dal Club per realizzare i tanti progetti in programma in questo anno sociale.