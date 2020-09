Fosforo: a Senigallia sabato e domenica eventi gratuiti nella natura A Casa San Benedetto e Bosco Mio, su strada delle Saline, il 12 e 13 settembre, Fosforo Into the Wild

138 Letture Cultura e Spettacoli

Fosforo? In mezzo alla natura! Arriva nel weekend, precisamente nei pomeriggi di sabato 12 e domenica 13 settembre, la versione di Fosforo Into The Wild, tra natura e scienza, nella splendida cornice di Bosco Mio e di Casa San Benedetto, in strada delle Saline.

Sarà l’occasione per trascorrere un fine settimana all’aria aperta, nel bel mezzo di laboratori didattici, spettacoli di scienza, presentazioni di libri e attività cui Fosforo ci ha abituato in tutti questi anni. Le attività sono interamente gratuite ma su prenotazione obbligatoria. Avremo alcune interessanti novità, per esempio “Rintraccia la traccia”, insieme a G.Eco, che insegnerà a diventare dei detective naturalisti, oppure “Lo strano caso della popò nel cortile”, una buffissima storia a metà tra scienza e amicizia, a cura di Mi racconti una storia?.

Il programmadettagliato e le informazioni relative alle prenotazioni e alle attività si possono trovare sul sito www.fosforoscienza.it.

Si tratta di uno splendido modo per festeggiare insieme, ancora una volta dopo il successo della versione estiva in Piazza Garibaldi, i 10 anni di attività per il gruppo di Fosforo: la festa della scienza. Dieci anni che hanno visto crescere la manifestazione, divenuta oggi il più importante festival della scienza delle Marche, supportato negli anni dall’Assemblea regionale delle Marche, dal Comune di Senigallia, dalla Fondazione Città di Senigallia e dal GIS, il Gruppo Imprenditori Senigalliesi.

Fosforo Into the Wild è un’anteprima del progetto Cr.Esco, finanziato attraverso bando ministeriale EduCare che, grazie alla collaborazione con Fondazione Caritas di Senigallia, l’Associazione Sena Nova e l’Associazione Culturale Next, vedrà nuove attività didattiche dedicate a scuole e famiglie. Tutte immerse nella natura, nel cuore del bosco urbano del Ciarnin e della struttura solidale della Caritas.