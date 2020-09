Marche, Vendemmia 2020 verso i 900mila ettolitri ma preoccupano export e giacenze Le cantine piene di ettolitri invenduti per la chiusura, durante il lockdown, del canale horeca

116 Letture Economia

Grappoli più pieni per il Verdicchio, Passerina in aumento. È del 10% l’aumento stimato della produzione di vino della vendemmia 2020 secondo le stime di Assoenologi che vedono per le Marche una situazione in controtendenza rispetto al trend nazionale in calo (-333mila ettolitri).