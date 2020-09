Il presidente del parlamento europeo David Sassoli a Senigallia Lunedì 7 settembre alle ore 17 in piazza Roma

178 Letture Politica

Lunedì 7 settembre alle ore 17 in piazza Roma ci sarà David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo che testimonia con la sua presenza attiva in campagna elettorale il sostegno convinto alla candidatura a Presidente della Regione di Maurizio Mangialardi.



L’incontro si svolge a Senigallia anche perché Sassoli, amico della città che ha contribuito ad eleggerlo per il PD al Parlamento Europeo, sostiene Fabrizio Volpini come candidato sindaco.

Un incontro di grande prestigio e di oggettivo peso politico, perché è a tutti noto il ruolo che l’Europa può svolgere per la rinascita del Paese dalla crisi, fortemente accresciuta dall’emergenza Covid 19, e certo per il ruolo che il Presidente Sassoli svolge in Europa la sua presenza per tutti è garanzia di attenzione vera ad ottenere il miglior risultato possibile.

Per le Marche e per Senigallia non sarà indifferente poter disporre di risorse concrete e l’arrivo dall’Europa degli ingenti mezzi previsti dal Recovery Found, e ci auguriamo anche dal MES, potrà rappresentare la prima fonte di rinascita e di sviluppo.

Si tratta di poter finalmente avere a disposizione investimenti che potranno far uscire dai cassetti progetti di sviluppo importanti, dando così modo di superare ritardi storici, soprattutto sul fronte delle infrastrutture e della sanità.

Pd Senigallia