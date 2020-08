Il Pd Senigallia candida Stefano Canti Alle elezioni comunali 2020, come consigliere

Mi chiamo Stefano Canti, ho 33 anni e Senigallia è la città in cui sono nato e cresciuto.

Il mio legame con Senigallia, con le sue persone e con il territorio è così profondo che non poteva che tramutarsi in impegno sociale e politico.

Sin da adolescente la politica per me ha significato coinvolgimento e passione, in particolar modo riguardo i temi sociali; a 23 anni inizia il mio primo impegno nella vita amministrativa della città nella figura di Consigliere d’Amministrazione presso la Fondazione Città di Senigallia (dal 2010 al 2017): un ruolo in cui ho messo tutto me stesso perché ciò che mi contraddistingue è il donarmi agli altri per aiutare il prossimo.

Il mio percorso di studi ha come centro focale il concetto di formazione permanente che con tenacia e determinazione ho portato avanti; dopo il diploma di Ragioneria, infatti, ho conseguito la Laurea triennale in Scienze della Comunicazione, proseguendo con la Laurea Magistrale in Politica Società Economia Internazionali presso l’Università di Urbino “Carlo Bo” con una tesi di ricerca dal titolo “Giovani e Politica nell’epoca delle passioni tristi. Un’analisi sugli orientamenti e atteggiamenti che caratterizzano il mondo giovanile”. Ho infine conseguito i 24 CFU necessari per l’insegnamento perché sono convinto che senza scuola e università non c’è futuro per il nostro paese.

Sono cresciuto nel settore delle PMI con un’impresa artigiana di proprietà familiare; la Zipa della Cesanella è una realtà senigalliese importante e va dato nuovo slancio grazie a progetti di riqualificazione, rigenerazione urbana, recupero di aree dismesse e anche riconversione.

Nel 2019 ho svolto un’esperienza di Borsa Lavoro presso l’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone”: una realtà importante non solo per il vasto territorio di competenza, ma soprattutto per le persone e per le future generazioni che lo abiteranno.

Si apre nel prossimo futuro una nuova sfida, quella del raggiungimento di una coesione territoriale e sociale capace di condurre una comunità verso una crescita e un progresso accessibili e condivisi, aperti e dinamici, sostenibili e inclusivi. Voglio vincere questa sfida: per questo sono candidato nella lista del Partito Democratico per il ruolo di Consigliere comunale.

Stefano Canti