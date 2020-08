Marche, cerimonie religiose: aumenta la capienza massima Da 200 a 350 persone

108 Letture Cronaca

Il presidente della giunta regionale ha sottoscritto oggi pomeriggio un decreto che, visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, ridetermina il numero massimo dei partecipanti alle cerimonie religiose, innalzandolo da 200 a 350, in ragione delle dimensioni e delle caratteristiche degli edifici, in omogeneità con quanto già disposto per i cinema, i teatri e i luoghi dedicati agli spettacoli.