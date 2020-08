Giancarlo Proto (Popolo della Famiglia) si candida con Senigallia Bene Comune "La poltrona non è il mio fine, ma solo il mezzo per mettermi al servizio di Senigallia e dei miei concittadini"

130 Letture Politica

Cari concittadini, sono Giancarlo Proto, fanese di nascita e senigalliese di adozione. È in questa splendida citta, che ormai da dieci anni vivo con la mia famiglia e non esagero se dico che ho imparato ad amarla e a sentirla mia come se ci fossi nato. Sono diplomato geometra e impiegato presso asur marche Fano da ormai 32 anni.

Ho sempre svolto il mio lavoro con passione gentilezza e rispetto, prima presso il dipartimento di prevenzione come istruttore di pratiche edilizie per il benestare sanitario edilizio; poi, negli ultimi quattro anni, presso il servizio convenzioni e strutture accreditate. Sono più che convinto che Paolo Molinelli sarà un ottimo Amministratore e mi candido per il Popolo della Famiglia, nella lista di Senigallia Bene Comune, per contribuire attivamente a ridare vita e respiro a Senigallia e ai suoi cittadini.

Dai giovani senza lavoro alle Famiglie, spesso abbandonate a se stesse; dal popolo delle partite Iva (la colonna portante dell’economia) oppresso da tasse e burocrazia, senza tralasciare la viabilità e il benessere dei senigalliesi che vedono la loro salute e sicurezza compromessa, anche a causa del traffico intenso e smog su molte strade. Affronterò questa mia prima esperienza nel mondo della politica con la coscienza e l’onestà che mi contraddistinguono, senza scendere a compromessi di alcun genere. Perché la “poltrona” non è il mio fine ma solo il mezzo per mettermi al servizio di Senigallia e dei miei concittadini.

Confido nel vostro appoggio. Non vi deluderò.

dal Popolo della Famiglia