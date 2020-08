“Morto interrogato non risponde” Rosaria Diamantini (candidata per Senigallia Resistente): "Rivolgo nuovamente a Mangialardi e Volpini le mie domande disattese"

Non vorrei dovermi preoccupare per l’assenza protratta nel dialogo coi cittadini dei due candidati di punta, Fabrizio Volpini e Maurizio Mangialardi, a queste amministrative e regionali del PD. Ma non ho visto cartelli sul muro dell’ospedale, anzi quando possono solo fare mostra di sé presenziano sempre, giustificati dalla veste istituzionale.

Rassicuratemi vi prego, che hanno avuto tanto da fare, ma assolutamente non vogliono sottrarsi alle domande e alle richieste degli cittadini/elettori; perché la loro veste istituzionale che gli permette una doppia visibilità rispetto ai concorrenti, li obbliga anche a dare risposte al confronto del Consiglio Grande così democratico e aperto… Aperto solo a quello che hanno voluto comunicare loro.

Rivolgo quindi nuovamente a mezzo stampa le mie domande rimaste disattese:

a Maurizio Mangialardi

1) Si prende l’impegno, come candidato a Presidente della Regione, a rinunciare all’Autonomia

differenziata per le Marche, in discontinuità con quanto richiesto dal suo predecessore?

2) Si prende l’impegno, come candidato a Presidente della Regione, a ritirare la L.R.145 sulle

sperimentazioni gestionali in sanità, una vera bruttura rimasta tale o addirittura peggiorata

dopo la revisione fatta dal suo collega di partito Fabrizio Volpini in qualità di Presidente

della IV Commissione per la Sanità?

Se non sa di cosa si tratta mi chiami ché me la sono studiata bene già anni fa!

E a Fabrizio Volpini:

Si prende l’impegno, qualora diventasse sindaco, di istituire un “luogo di confronto stabile” con i

cittadini sul tema della sanità? Servono momenti di confronto ed ascolto con e dei cittadini, non solo

con i rappresentanti e non con tutti i 40.000 insieme ovviamente! Per questo occorre istituire un

“luogo stabile” dove creare le condizioni favorevoli al dialogo.

Rosaria Diamantini

Candidata Sindaco

Per la lista Senigallia Resistente