eToro, sulla piattaforma aumentano gli investimenti azionari Le opzioni di copy trading. Funzionalità e caratteristiche della piattaforma. La tecnologia del tool operativo

Su eToro è record di investimenti azionari. Nel primo trimestre dell’anno, il broker ha visto i portafogli azionari sestuplicare, consolidando un trend che già nei mesi precedenti ha evidenziato un forte incremento.

A spingere i trader a interessarsi a questo comparto, le scelte dell’intermediario, che hanno dato il via alla tendenza assicurando sulle azioni lo 0% di commissioni. A fare il resto, un servizio all’avanguardia e un’offerta di titoli tra le più ampie nel settore, la cui negoziazione su eToro copre oggi un terzo degli investimenti.

I motivi che fanno di questo broker uno dei più amati dai trader di tutto il mondo sono numerosi: per quanto riguarda le azioni, ad esempio, oltre a dare agli utenti la possibilità di ricevere un pagamento ogni qualvolta una quotata distribuisca dividendi, eToro non pone alcun limite né sui volumi di trading, né sulla possibilità di acquistare azioni frazionate, le quali possono restare in portafoglio – sempre senza costi di commissione – per tutto il tempo necessario. Inoltre, le opinioni degli esperti su etoro , che è possibile consultare sulla piattaforma online investingoal.it, sono tutte positive, e continuano a fare di questo broker un punto di riferimento per gli investimenti.

Etoro: le opzioni di copy trading

Chi apre un conto su eToro ha diverse possibilità operative. La prima è quella di fare trading sui mercati finanziari in maniera autonoma, la seconda è quella di replicare manualmente le operazioni di utenti più esperti con le opzioni di copy trading, la terza è quella di lasciare all’intermediario la possibilità di effettuare questo processo in maniera automatica.

Una quarta possibilità operativa è data invece dai cosiddetti CopyPortfolios, una sorta di upgrade del copy trading che permette agli utenti di diversificare i loro investimenti attraverso due opzioni: la prima scegliendo una delle strategia che raggruppano ETF, CFD e materie prime; la seconda investendo sui portafogli Top Trader, per seguire le operazioni degli utenti più performanti.

In maniera speculare, eToro offre numerose opportunità anche a coloro che nel tempo acquisiscano una certa esperienza sui mercati finanziari. I trader in possesso di una strategia possono infatti aspirare a diventare Popular Investor, un livello operativo che permette di accedere a funzioni più professionali e condividere i propri piani di investimento con utenti meno esperti.

La piattaforma di eToro: funzionalità e caratteristiche

Il plus di fare trading su eToro è quello di poter investire su una piattaforma che dà accesso a oltre 2000 strumenti finanziari. Non solo azioni, ma anche mercati valutari, ETF e CFD su criptovalute e commodities, con la possibilità di inserire ordini di vendita (short) o utilizzare la leva finanziaria.

Per quanto riguarda la piattaforma, eToro offre un tool che si adatta sia a trader alle prime armi sia a investitori esperti. Si tratta di uno strumento dall’utilizzo intuitivo, ma dotato dei principali applicativi per l’analisi dei mercati, tra i quali indicatori e grafici in tempo reale, sempre accessibili e visualizzabili su diversi time frame.

La tecnologia del tool operativo di eToro

Tra le funzioni più interessanti di eToro troviamo l’opzione One-Click Trading, che consente di operare semplicemente con un click. Si tratta di una funzionalità vantaggiosa sia per i meno avvezzi ai mercati finanziari – che possono accedere all’operatività in modo più semplice – sia per i più esperti, che hanno la possibilità di aprire una posizione sull’asset favorito, senza dover modificare di volta in volta tutti i parametri.

Come tutti i migliori tool di trading online, anche la piattaforma di eToro permette ai trader di gestire al meglio le posizioni aperte tramite le opzioni di Stop Loss e Take Profit: il primo serve a stabilire un livello entro il quale una perdita è tollerabile, chiudendo un trade in maniera automatica; il secondo garantisce la medesima possibilità ma, al contrario, in presenza di un profitto.

È importante precisare che una buona operatività inizia sempre da un’opportuna preparazione. Lo studio dei mercati finanziari è un aspetto che accomuna tutti i trader, ed è per questo che eToro si occupa attivamente di formazione. Il portale offre infatti un blog ricco di news sull’andamento dei mercati, un laboratorio di video-tutorial dedicati al mondo del trading ed eToro podcast, una sezione ricca di contenuti realizzati da esperti del settore; il tutto per assicurare una via d’accesso privilegiata agli investimenti finanziari che tenga conto delle necessità di tutti i trader.