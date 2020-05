Sale al 50% il credito d’imposta per chi sceglie di ripartire usufruendo del bonus pubblicità La tua azienda "in vetrina" su Senigallia Notizie può attirare migliaia di lettori. Contattaci per pianificare la tua promozione!

Il Decreto “Rilancio”, emanato come misura di aiuto alle imprese duramente colpite dal lockdown seguito all’emergenza Coronavirus, porta con sè una ulteriore modifica al Bonus pubblicità, già ritoccato dal decreto “Cura Italia” e ora portandolo dal 30% al 50% sull’intero investimento 2020.

Le imprese che ora stanno ripartendo e comunicando con la loro platea, si vedranno quindi riconosciuto come credito d’imposta il 50% del totale degli investimenti operati nel 2020 in promozione e pubblicità su canali editoriali, in cui rientrano anche SenigalliaNotizie.it, Valmisa.com e tutti i portali del network di informazione edito da Netservice.

In origine, il bonus pubblicità utilizzabile da imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali era fissato al 75% della parte incrementale dell’investimento rispetto all’anno precedente sulla stessa tipologia di mezzo d’informazione. Per effetto del Decreto “Cura Italia”, esso era passato al 30% di tutto l’ammontare della spesa, ma ora, con il Decreto “Rilancio”, si sale fino al 50%, sull’intero investimento pubblicitario.

La domanda di accesso al beneficio fiscale potrà essere presentata nel mese di settembre 2020, con le stesse modalità previste negli anni scorsi. Le comunicazioni che sono state trasmesse nel periodo di marzo (termine normalmente previsto dalla norma) restano comunque valide. Si aprirà, però, una seconda finestra, nel mese di settembre 2020, per le comunicazioni relative al bonus pubblicità 2020 utilizzando le nuove regole.

Maggiori informazioni tecniche sull’accesso a questi bonus potranno sicuramente essere ottenute da ciascuno degli interessati, rivolgendosi ai propri commercialisti e consulenti fiscali.

Ma la cosa più importante, per le aziende che ora ripartono con rinnovato slancio dopo il lockdown per il Coronavirus, è che questo è ancora di più il momento giusto per pianificare una campagna promozionale su Senigallia Notizie e sui suoi supplementi editoriali, per far conoscere la propria attività e le proprie iniziative quotidianamente a migliaia di persone.

Contattaci, senza impegno, per chiederci maggiori informazioni

Senigallia Notizie è il primo quotidiano on-line del territorio di Senigallia. Dal 2003 è una delle più importanti fonti d’informazione del senigalliese, con un ampio bacino di lettori fidelizzati.

Insieme a Valmisa.com, portale dedicato alle notizie riguardanti i territori delle valli dei fiumi Misa e Nevola, Senigallia Notizie raggiunge ogni giorno migliaia di lettori provenienti da Senigallia e dalle zone limitrofe. L’informazione di Senigallia Notizie è completata da un network regionale composto da un portale dedicato alle Marche e da altri cinque siti d’informazione dedicati alle singole province marchigiane.

Ognuno di questi portali di informazione, che contano 50mila lettori unici per un totale di 2 milioni di pagine lette ogni mese, è corredato da serie di newsletter che raggiungono quotidianamente 100mila iscritti. I quotidiani on-line editi da Netservice sono presenti anche sui social network, con 50mila fan su Facebook e 10mila followers su Twitter, senza dimenticare le centinaia di iscritti al canale Telegram al canale Whatsapp e al canale Instagram. Un bacino da decine di migliaia di contatti.

I portali editi da Netservice sono un’ottima vetrina per fare pubblicità sulla rete. Il numero dei lettori dei giornali on-line, infatti, è in costante crescita e permette una fruizione rapida, gratuita, completa e in ogni momento delle ultime notizie.

Grazie ai portali web che compongono il network editoriale di Netservice, sui quali sono già presenti circa 60 inserzionisti ogni mese, è possibile realizzare campagne pubblicitarie su misura, adatte a tutte le esigenze e rivolte a target specifici, anche geografici, a prezzi convenienti, che grazie al bonus pubblicità al 50% subiscono un ulteriore ribasso che diventa ancora più interessante.

