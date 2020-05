Ricostruzione post-sisma, torna agibile a San Severino il primo edificio con classificazione E La costruzione era rimasta gravemente danneggiata dal terremoto verificatosi nell'ottobre del 2016

71 Letture Fuori dalle Mura

Il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha firmato la revoca dell’Ordinanza con la quale, a seguito delle scosse di terremoto dell’ottobre 2016, aveva dichiarato non utilizzabile un villino bifamiliare in via Bonichi, nel rione San Michele, risultato gravemente danneggiato.