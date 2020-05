Anci Marche: “Percorso con Regione e categorie preso a modello da molte regioni” Mangialardi: "Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto"

“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dalla Regione Marche per tracciare il percorso volto a far ripartire il tessuto produttivo regionale. Il protagonismo che giustamente il presidente Luca Ceriscioli e la sua giunta hanno voluto dare all’Anci e alle associazioni di categoria per raccogliere le istanze di Comuni e imprese è stato fondamentale per giungere a una sintesi efficace che permette alle Marche di riaccendere il motore dell’economia”.