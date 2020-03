Anci Marche: “pronti a fare la nostra parte” Parla il presidente Mangialardi

Si rafforza la collaborazione tra Governo e Anci. Il Premier Conte e il Ministro Gualtieri nel corso della conferenza stampa hanno annunciato di anticipare l’erogazione di 4,3 miliardi ai Comuni per dare ossigeno ai bilanci e stanzia ulteriori 400 milioni per gli aiuti alimentari alle famiglie in difficoltà che, attraverso l’Anci e i comuni saranno a disposizione dei cittadini.

“Salutiamo molto positivamente che alla conferenza stampa sia stato chiesto di intervenire al presidente Decaro – ha detto Maurizio Mangialardi, Presidente di Anci Marche e coordinatore nazionale dei Presidenti delle Anci regionali – perchè il Governo ha chiesto aiuto ai Sindaci per assegnare le risorse assegnate alle famiglie che necessitano di tale sostegno. All’Anci spetta il ruolo di coordinare tale azione che deve essere giusta, incisiva e veloce. Siamo pronti a fare la nostra parte – ha concluso Mangialardi”.