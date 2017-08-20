Riaperto alla circolazione il ponte di via Cone a Serra de’ Conti
Conclusi i lavori sull'infrastruttura
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Si comunica che da sabato 29 agosto è stato riaperto al traffico il ponte di Via Cone.
L’intervento realizzato dall’Amministrazione Comunale ha consentito di mettere in sicurezza il manufatto esistente e di ripristinare il collegamento viario, che da oggi torna percorribile con senso unico alternato.
La riapertura permetterà una minor pressione sul sistema viario della frazione Osteria, in attesa di concertare con la Regione Marche l’inizio dei lavori per il rifacimento del nuovo ponte.
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