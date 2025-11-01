Portonovo, tra onde e Verdicchio: al via il tour che racconta il futuro dei Castelli di Jesi DOCG Senigallia Notizie era presente al primo incontro da Marcello a Portonovo - FOTO E VIDEO

Portonovo, tra onde e Verdicchio: al via il tour che racconta il futuro dei Castelli di Jesi DOCG.

Una giornata fredda, piovosa, con il mare in movimento e i serfisti che sfidano onde alte quasi tre metri. È questa la cornice quasi epica in cui si è svolto, martedì 18 novembre, il primo appuntamento del tour informativo dedicato al futuro della denominazione “Castelli di Jesi DOCG”.

A ospitarlo, il ristorante Da Marcello a Portonovo: una terrazza naturale a ridosso della battigia, dove il rumore del mare diventa parte del racconto. una terrazza naturale a ridosso della battigia, dove il rumore del mare diventa parte del racconto.

Marchenotizie.info e Senigallia Notizie.it c’erano, ha gustato alcuni dei nuovi Verdicchi proposti e ha dialogato con il presidente dell’Istituto Marchigiano di tutela Vini, Michele Bernetti, per capire la direzione che la denominazione sta prendendo.

Una svolta storica: da Verdicchio Riserva a Castelli di Jesi DOCG.

La novità principale è chiara: il nome “Verdicchio” non è più obbligatorio in etichetta nella versione DOCG.

La denominazione diventa semplicemente Castelli di Jesi DOCG, con l’obiettivo di valorizzare non solo il vitigno, ma soprattutto il territorio.

Non è una svalutazione del Verdicchio — anzi, è un modo per renderlo ancora più iconico, liberandolo da specifiche che rischiavano di frammentare la percezione del consumatore.

Bernetti lo spiega così:

“Vogliamo dare maggiore evidenza alle migliori produzioni della zona, creando un vertice qualitativo riconoscibile e più facilmente comunicabile. Il nuovo disciplinare permette di allargare la produzione, innalzare la qualità e presentarsi sul mercato con un’identità più forte”.

Un vino d’élite, ma anche più accessibile nei tempi.

Tra le modifiche più discusse c’è la riduzione drastica dei tempi di immissione in commercio.

Il precedente Verdicchio Riserva DOCG richiedeva 18 mesi di invecchiamento.

Ora, il Castelli di Jesi DOCG avrà una versione “giovane”, già disponibile dal mese di marzo.

Il direttore dell’IMT, Alberto Mazzoni, sottolinea il valore di questa svolta:

“Il mercato è cambiato, il vino ha un appeal diverso. Serve flessibilità: non tutti i consumatori cercano un vino da lunga attesa. La possibilità di uscire già a marzo permette alle aziende di ridurre costi importanti e di intercettare anche il pubblico della pronta beva”.

È una scelta che tiene insieme:

• le esigenze economiche delle cantine,

• l’evoluzione dei gusti dei consumatori,

• la volontà di mettere al centro il territorio come “marchio identitario”.

Portonovo come palcoscenico: degustazione, mare e territorio.

Il ristorante Da Marcello si è confermato il luogo perfetto per raccontare i Castelli di Jesi: un ambiente essenziale, che guarda il mare da pochi metri, capace di esaltare il connubio tra pesce fresco e Verdicchio.

La nostra degustazione ha proposto diverse etichette, tutte accomunate da quel timbro che il Verdicchio sa regalare quando nasce in questa terra:

• acidità viva,

• sapidità marcata,

• una struttura che regge il tempo,

• profumi che nel bicchiere evolvono dal frutto alla ginestra, dalla mandorla alla pietra bagnata.

Pesce fresco, mare in tempesta, calici che raccontano una storia lunga secoli: la degustazione è diventata quasi un “dialogo” tra elementi naturali.

Un tour che prosegue.

L’incontro di Portonovo è stato solo la prima tappa.

Il calendario prosegue con appuntamenti riservati a giornalisti, ristoratori e sommelier:

• 1 dicembre, Senigallia – Rotonda a Mare: grande evento di degustazione con 17 aziende IMT.

• 6 dicembre, Roma: masterclass con AIS.

• 26 gennaio, Roma: masterclass con Fondazione Italiana Sommelier.

• 22–24 febbraio 2026, Bologna: masterclass conclusiva durante Slow Wine.

Un percorso pensato per far conoscere la nuova identità dell DOCG Castelli di Jesi e rafforzarne la reputazione come vino simbolo delle Marche.

Il Verdicchio: un patrimonio da raccontare.

Accanto alle novità, resta una certezza: il Verdicchio è uno dei più grandi vini bianchi italiani.

Longevità, complessità, capacità di interpretare il territorio: pochi bianchi hanno un potenziale così vasto.

Il passaggio alla nuova denominazione, però, non toglie nulla a tutto questo.

Anzi, mira a enfatizzare l’unicità storica dei Castelli di Jesi, dove il Verdicchio ha trovato la sua migliore espressione.