Il programma del Summer Jamboree di domenica 3 agosto Ancora tanta musica a Senigallia

Si continua con la grande musica dal vivo, i balli sfrenati e l’indimenticabile atmosfera vintage che solo il Summer Jamboree, la Hottest rockin’ holiday on Earth, sa regalare.

E infatti si preannuncia una seconda giornata indimenticabile per questa speciale XXV edizione, in cui ogni dettaglio è stato pensato per sorprendere l’amato pubblico del festival, composto da tanti affezionati, ma anche da tanti curiosi!

Sui due palchi dei grandi concerti dal vivo, domenica 3 agosto, se ne vedranno delle belle: in Piazza Garibaldi sarà la volta di Rachel Hermlin feat. Hermlin Trio (DE), una giovanissima cantante dalla voce d’altri tempi, che sarà accompagnata da un trio formidabile proveniente da Berlino, Verona e Stoccarda. Un progetto che fonde voce, clarinetto e pianoforte per un autentico viaggio nello swing. Seguirà sul palco centrale il primo indimenticabile Dance Show, uno tra i momenti più amati dal pubblico del Festival! E – spoiler – quest’anno ce ne saranno addirittura tre! Uno show mozzafiato che unisce tecnica e spettacolarità, acrobazie, improvvisazione e complicità. In scena i maestri di ballo provenienti da tutto il mondo per raccontare, attraverso poesia e ritmo, la magia delle danze anni ‘40 e ’50. Sul palco Moe & Minn, Viktor & Wilma, Francesco & Carolina, Rasmus & Mona, Dimitri & Alexsia, Markus & Lizette e Katja.

Gli intermezzi musicali saranno assicurati da DJ James Ventrella, Madame Dynamite, Big Ten Inch e DJ Big Ten Inch

Sull’Hera Stage alla Rocca, invece, le danze si apriranno come di consueto alle 18 per la lezione di ballo gratuita. Subito dopo, si esibiranno i Groovy Four (ES), una band spagnola con un repertorio unico, pensato appositamente per i ballerini: il loro spettacolo fonde infatti eleganza e ritmo, rendendoli tra i preferiti del pubblico swing. Seguirà Cody Lee (UK), pianista versatile che abbraccia con maestria tutti i diversi stili degli anni ’40 e ’50, accompagnato dai magnifici Don Diego Trio (ITA), formazione italiana con una sezione ritmica affiatata e un suono sempre ballabile che unisce Rockabilly, country, western swing, blues e rock’n’roll. Gli amati record hop saranno a cura di DJ Mickey Melodies, DJ Shuffle DeLuxe e DJ Cannonball.

Per chi crede che la notte del Summer Jamboree sia finita qui si sbaglia di grosso: i Dopofestival alla Rotonda a Mare aspettano tutti i ballerini, esperti e non, con i migliori DJs provenienti da tutto il mondo. In programma per domenica 3 agosto DJ Crazy Finger, DJ Jay Cee e DJ Elliot Kirby. E poi una delle grandi novità di quest’anno: la fantastica Nightly Live: Balcony Jam Session, la balconata della Rotonda che ospiterà ogni sera le jam session dei musicisti del Festival! Le prevendite su ciaotickets sono quasi tutte sold out, ma presentandosi in tarda serata si può avere la possibilità di entrare man mano che la pista si svuota.

Ma al Summer Jamboree c’è sempre spazio anche per i più mattinieri: proseguono infatti le giornate Rock’n’Roll all’Hawaiian Beach e al Mascalzone: dalle 10 fino all’ora dell’aperitivo all’Hawaiian Beach, sul Lungo Mare G. Mameli, si potrà assaporare tutta la spensieratezza e l’allegria della vita Rock’n’Roll a piedi nudi in riva al mare, cullati dalla musica di tanti DJs, tra cui DJ Big Ten Inch, DJ Rockin’ Cat, DJ Elwood, DJ Maltese Falcon, DJ Vangelis, DJ Shuffle DeLuxe, DJ Skinny Mule e DJ Rocketeer. E a collegare la Stazione FS di Senigallia, l’Hawaiian Beach e il Mascalzone un Vintage Bus, un autentico autobus d’epoca OM del 1935, grazie alla collaborazione con le storiche Linee Bucci.

Torna anche l’amata lezione di ballo gratuita sulla spiaggia dell’Hawaiian Beach, dalle 11.00 alle 12.00. E ancora per ballare, il nuovo punto di ritrovo di quest’anno in Piazza Roma che, tutti i giorni, dal 2 al 10 agosto, con l’Airstream Dance Corner, realizzato in collaborazione con Caffè Pasquini e Casa del Costume, diventerà un’altra grande protagonista delle serate danzanti del Summer Jamboree, trasformandosi dalle 18:00 alle 24:00 in un dance floor all’aperto con la musica anni ’40 e ’50 dei migliori DJ provenienti da tutto il mondo. Domenica 3 agosto in line up DJ Elliot Kirby, DJ Elwood, Balboa Time DJ Jay Cee e DJ Rocketeer.

Nuovo appuntamento anche al Summer Jamboree Cucù, che offre a tutti i bambini sopra i 5 anni un’esperienza davvero speciale: il progetto, firmato Lapsus, dedica ai più piccoli tanti laboratori, giochi liberi e letture, oltre che diversi corner allestiti presso l’Atelier Lapsus, come ad esempio “Disegno libero”. Per domenica 3 agosto in programma un “laboratorio a sorpresa, proiezione e pop corn”. Per info e prenotazioni Elena 346 0319341.

Torna poi nella nuova location di Piazza Simoncelli lo spettacolo del Fearless Devid Motordrome, ultimo ed unico motordrome funzionante rimasto in Italia datato 1937, che dalle 17 alle 24 propone uno spettacolo ogni ora di moto d’epoca INDIAN che sfrecciano dentro una gigantesca botte di legno.

E per approfondire di più il mondo delle danze Swing i Summer Jamboree Dance Camp e Boot Camp, una full immersion dedicata all’apprendimento dei balli Boogie Woogie, Lindy Hop, Balboa, Jive, Shim Sham, Collegiate Shag, Solo Tap, Solo Charleston, Solo Jazz, con alcuni tra i migliori ballerini e insegnanti della scena Swing e Rock’n’Roll internazionale. Gli insegnanti sono Alexsia Ghezzo (ITA), Carolina Lampugnani (ITA), Dimitri Masotti (ITA) Francesco Pezzo (ITA), Gosia Aniolkowska (PL), Jay Cee (FR), Katja Završnik (SLO), Lizette Rönnkvist (SWE), Lucy Sanders (UK), Markus Rosendal (SWE), Minn Vo (USA), Moe Sakan (JAP), Mona Reithmeier (DEU), Rasmus Holmqvist (SWE), Sailor Mike (USA), Viktor Edlund (SWE), Wilma Edlund (SWE), Peter Loggins (SWE).

E ancora, tanto shopping vintage nel Rockin’ Village Vintage Market, per fare incetta di abbigliamento, scarpe, accessori, oggettistica e riproduzioni, modernariato e memorabilia da collezione; il Barber Shop; il Park Auto USA pre 1969 in Piazza Simoncelli e via Manni, e il Walk-in Tattoo al Foro Annonario da venerdì 8 agosto, con tatuaggi tradizionali non stop. Per rifocillarsi tra un ballo e un concerto tanti food truck e stand gastronomici tematici nelle Aree Food & beverage.

Ultimi ma non per importanza, i cinque fantastici presentatori di quest’anno, Russell Bruner, Grace Hall, Eve La Plume, Bianca Nevius e Racy Ros, cinque performers che saranno anche i protagonisti dell’iconico BURLESQUE & CABARET SHOW che si terrà in seconda serata, giovedì 7 agosto, per la prima volta ai Giardini La Rocca!

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona e degli sponsor privati BCC Fano, Instax Fujifilm, Aperol, Gruppo Hera, Birra Bud, Birra Corona. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Programma della seconda giornata di festival domenica 3 agosto 2025

IN ROSSO GLI EVENTI A PAGAMENTO

Dance Camp | Palestra Scuola Pascoli | Palestra Scuola Fagnani | Lapsus

11.15 – 18.00 Jive, Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie, Solo Jazz, Solo Tap

Info & Registration: 10.00 – 11.00 Palestra Scuola Fagnani

Boot Camp | Rotonda a mare

15.00 – 18.00 Boogie Woogie

Info & Registration: 14.30 – 14.55 Rotonda a mare

Hawaiian Beach | Lungomare G. Mameli

10.00 – 11.00 DJ Big Ten Inch

11.00 – 12.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

12.00 – 14.00 DJ Rockin’ Cat

14.00 – 15.30 DJ Elwood

15.30 – 17.00 DJ Maltese Falcon

17.00 – 19.00 DJ Vangelis

Beach-side Record Hop | Mascalzone | Lungomare D. Alighieri

12.00 – 14.00 DJ Shuffle DeLuxe

14.00 – 15.30 DJ Skinny Mule

15.30 – 17.00 DJ Rocketeer

17.00 – 19.00 DJ Slim

Fearless Devid – 1937 Motordrome | Piazza Simoncelli

17.00 – 24.00 Spettacolo ad ogni ora | Show time every hour

Rockin’ Village 17.00 – 01.00

Giardini Rocca | P.zza Manni | P.zza del Duca: Vintage Market

Piazza Simoncelli e Via Manni: Park Auto USA pre 1969

Via Portici Ercolani 42/61: Park Moto Vintage, Custom & Café Racer

Airstream Dance Corner | Caffè Pasquini | Piazza Roma

18.00 – 19.30 DJ Elliot Kirby

19.30 – 21.00 DJ Elwood

21.00 – 22.30 Balboa Time DJ Jay Cee

22.30 – 24.00 DJ Rocketeer

Hera Stage | Giardini Rocca

18.00 – 19.00 Hera dance floor: Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 – 20.00 DJ Mickey Melodies

20.00 – 21.15 THE GROOVY FOUR ES

21.15 – 22.30 DJ Shuffle DeLuxe

22.30 – 23.45 CODY LEE UK**

23.45 – 01.30 DJ Cannonball

Palco Centrale | Main Stage | Piazza Garibaldi

18.00 – 19.15 DJ James Ventrella

19.15 – 20.30 DJ Madame Dynamite

20.30 – 21.30 DJ Big Ten Inch

21.30 – 22.45 RACHEL HERMLIN feat. HERMLIN TRIO DE

22.45 – 23.15 DJ Big Ten Inch

23.15 DANCE SHOW starring International Dance Camp Teachers:

Moe & Minn | Viktor & Wilma | Francesco & Carolina | Rasmus & Mona | Dimitri & Alexsia

Markus & Lizette | Katja

__.__ – 01.30 DJ Rockin’ Cat

Rotonda a Mare | Music and Dance

Nightly Live: Balcony Jam Session

Disponibilità 400 posti | Limited 400 people

23.59 – 01.30 DJ Crazy Finger

01.30 – 03.00 DJ Jay Cee

03.00 – 04.00 DJ Elliot Kirby

Ingresso euro 16 | admission euro 16

**Featuring

DON DIEGO TRIO ITA