Torna il Gulliver Rock Festival Evento ormai storico ad Ancona

Tra soli 2 giorni torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate anconetana: il Gulliver Rock Festival, giunto alla sua trentaduesima edizione!

Organizzato dall’Associazione Culturale Universitaria Gulliver, con il sostegno dell’Università Politecnica delle Marche e il patrocinio del Comune di Ancona, il festival si terrà sabato 28 giugno a partire dalle 19:30 a Piazza Roma.

L’ingresso? Completamente gratuito – come da tradizione.

Il Gulliver è un’associazione e lista di rappresentanza che dal 1987 difende i diritti della componente studentesca dell’Università Politecnica delle Marche attraverso il proprio lavoro in Ateneo e che organizza eventi e attività per studenti e studentesse, al fine di promuovere il confronto, l’aggregazione e la cultura.

Ad aprire la serata saranno i Perimetro Zero, una band universitaria selezionata attraverso il “Bando Gruppi Spalla Universitari”, a seguire gli artisti di punta della serata: Little Pieces of Marmelade, La Municipàl e i Rumba De Bodas.

Il programma e gli orari saranno i seguenti:

19:30: Perimetro Zero

20:30: Little Pieces of Marmelade

22:00: La Municipàl

23:30: Rumba de Bodas