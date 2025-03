Sabato 29 marzo prevista una eclissi parziale del Sole Sarà visibile in varie parti d'Italia

Sabato 29 marzo potremo ammirare l’eclissi parziale del Sole, quando l’ombra proiettata sulla Luna oscurerà in parte il disco della nostra stella.



Lo comunica l’Unione Astrofili Italiani che ricorda che l’evento sarà visibile in Europa, nel nord e nel centro Italia, non al sud, con Regioni come Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia che saranno escluse.

Il massimo dell’eclissi in Italia è previsto alle ore 12 di sabato, in base alle località: a Roma inizierà alle 11.34 terminando alle 12.33.