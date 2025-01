Allerta gialla, poi arancione sulle Marche per vento forte: attese raffiche molto intense Avviso meteo dalla Protezione Civile, valido dal pomeriggio di lunedì 27 a tutta la giornata di martedì 28 gennaio 2025

La Protezione Civile Regionale, in data 27 gennaio, ha emesso il messaggio di Allertamento n. 6/2025 per criticità dovuta a vento forte a partire dal pomeriggio stesso e per tutta la giornata di martedì 28 gennaio 2025.

Dal tardo pomeriggio del 27 gennaio, intensificazione della ventilazione sud occidentale anche nelle aree basso collinari e costiere, con raffiche fino a burrasca e burrasca forte o tempesta con stato di allertamento giallo (fase di attenzione).

Martedì 28 gennaio, lo stato di allertamento passerà dal giallo all’arancione (fase di preallarme). Fino alla tarda mattinata e dal pomeriggio, le raffiche arriveranno fino a tempesta violenta o uragano nelle zone alto collinari e montane e fino a tempesta nella porzione collinare, mentre nelle altre zone le raffiche raggiungeranno il grado di burrasca o burrasca forte. Dalla tarda mattinata al primo pomeriggio temporanea diminuzione dell’intensità del vento.

Per quanto riguarda le precipitazioni, lungo il crinale appenninico fenomeni deboli e sparsi. Nelle ore centrali della giornata, brevi rovesci sparsi in rapido esaurimento.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook e il profilo Twitter dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.senigallianotizie.it e www.viveresenigallia.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).