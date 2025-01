US Pallavolo Senigallia, vittoria per le ragazze 3-0 per il Banco Marchigiano Subissati

98 Letture Sport

Vittoria senza particolari complicazioni contro la giovane formazione di Pagliare in un delicato momento del Banco Marchigiano Subissati.

Parziali del 3-0: 25-18 25-16 25-14.



Con Barbetta e Verzolini infortunate e Tomassoni ancora al palo per problemi alla spalla, le neroazzurre hanno comunque sfoderato una partita di buon livello nonostante la pervicace difesa avversaria.

Con Greta Bruschi da posto 2 (protagonista di una buona prestazione ma con freno tirato in alcune frazioni di gioco) e la riproposizione della juniores Lavinia Granarelli entrata in campo con entusiasmo e freddezza, le senigalliesi hanno mantenuto il proprio sistema di gioco.

Mercoledì ritorno di Coppa Marche contro Casette d’ete (sarà sufficiente vincere due set per accedere alla fase finale) e domenica scontro al vertice con Urbania.

Nella speranza di poter recuperare le infortunate per il big match molto atteso per il primato in C femminile.

Classifica: https://www.fipavonline.it/main/classifica/52545/0