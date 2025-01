Visita alla mostra “Heart of Gaza” per gli alunni della scuola primaria Rodari Bambine e bambini hanno anche preso parte a dei laboratori

“Educare i bambini alla pace per riportare la pace nel mondo” questa è la priorità della scuola in un momento storico così difficile come quello attuale ed è anche lo spirito che ha guidato le insegnanti della Scuola Primaria Rodari nella scelta di accompagnare gli alunni in visita alla mostra “Heart of Gaza”, esposizione di disegni di piccoli artisti, di età compresa tra i 3 e i 17 anni, famosi solo per l’indicibile sofferenza che li ha colpiti: essere i bambini della striscia di Gaza.

Dalle loro opere il dramma che stanno vivendo emerge perfettamente e i nostri alunni ne sono rimasti colpiti. Ce lo aspettavamo, ma è bene che i piccoli crescano in consapevolezza perché sarà loro compito costruire società più giuste ed essere sempre e ovunque messaggeri di pace. Le classi che in questi giorni si sono recate in visita alla mostra, partecipando anche ai bellissimi laboratori di domenica 19 gennaio, hanno voluto esprimere una vicinanza a quelle vittime innocenti, con pensieri, disegni, emozioni nel cuore e nella mente.

Come Scuola e come Comunità educante ringraziamo sentitamente tutte le associazioni del territorio per aver organizzato un evento così significativo che ci ha spinto al confronto e alla discussione su temi che non conoscono confini: PACE, GIUSTIZIA, RISPETTO DEI DIRITTI UMANI.

Scuola Primaria Rodari – I.C. Marchetti Senigallia