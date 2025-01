ANPAS offre ai giovani 220 posti di Servizio Civile nelle Marche per il 2025: online i bandi Riservati a giovani 18-28 anni. C'è tempo fino al 31/01 per Servizio Civile Regionale e fino al 18/02 per Servizio Civile Universale

Anpas Marche mette a disposizione dei giovani, dai 18 ai 28 anni, ben 220 posti di Servizio Civile Regionale e Universale nelle numerose sedi delle Pubbliche Assistenze del territorio.

Grazie al progetto finanziato tramite Fondo Sociale Europeo e riservato a disoccupati/inattivi “Pubbliche Assistenze insieme per le Marche 2024” sono 49 i posti a disposizione in 27 sedi tra cui l’ufficio Regionale di ANPAS e grazie al Servizio Civile Universale nei progetti “Pubbliche Assistenze Insieme per Ancona 2024”, “Pubbliche Assistenze Insieme per Ancona e Macerata 2024”, “Pubbliche Assistenze Insieme per Ascoli Piceno 2024” e “Pubbliche Assistenze Insieme per Fermo 2024” sono a disposizione 171 posti in 39 sedi locali.